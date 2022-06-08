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快訊／超馬好手林義傑遭搜索　涉無律師執照「包攬訴訟」20萬交保

▲▼雲林咖啡半程馬記者會，林義傑 。（圖／記者謝孟儒攝）

▲林義傑被檢警懷疑涉嫌包攬訴訟案件遭搜索約談。（資料照／記者謝孟儒攝）

記者劉昌松／台北報導

台灣之光林義傑涉嫌經營「真相智財公司」，向影視公司包攬取締侵害智慧財產權案件，然後向盜版民眾提告，再從中取得和解金營利。檢警經初步蒐證後，8日發動搜索，林義傑以及真相掛名負責人許仁泰等3人被約談到案，由台北地檢署檢察官以違反《律師法》等罪嫌偵訊。並於晚間8時許20萬元交保。

【20:13更新】林義傑以20萬元交保。

林義傑（現名林瀚駩）是國際超級馬拉松好手，曾參與人類史上首次徒步橫越撒哈拉沙漠壯舉，以及四大極地超馬賽事，被譽為「台灣之光」，退休後經營個人品牌，並再2021年成為國民黨文傳會義務副主委。

台北地檢署主任檢察官呂建興日前在偵辦智慧財產權相關案件時，意外發現，林義傑還有另一個不為人知的身分，就是「真相智財顧問有限公司」的實際負責人，真相公司疑似向多家影視公司包攬取締盜版的業務，然後向涉嫌侵權的民眾提告，藉此獲得和解金營利。

檢察官指揮保二大隊進行相關蒐證後，8日展開行動，搜索真相公司等2處，並約談林義傑、真相掛名負責人許仁泰等3人到案，全案朝《刑法》挑縮或包攬他人訴訟罪，以及《律師法》無律師證書辦理訴訟等罪嫌方向偵辦。

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