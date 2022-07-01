快訊／2男1女蘭嶼划SUP遭浪帶離　海巡緊急出艇搶救1人受傷

▲蘭嶼海域3民眾立漿活動體力不支遭浪帶離。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

海巡署第十巡防區指揮部118服務專線，於1日接獲台東縣警察局轉民眾通報，台東縣蘭嶼鄉饅頭岩近岸 0.5浬處有3位民眾划SUP立漿因體力不濟，無法自行返回岸際，請求協助救援；經第一三岸巡隊開元安檢所駕駛100P-FRP救生艇，於礁岩區將3名民眾順利救援上艇，除其中1女性民眾擦傷，其餘身體狀況均良好。

第一三岸巡隊表示，接獲台東縣警察局通報，蘭嶼鄉饅頭山近岸0.5浬處有2男1女等3民眾從事水域活動 (SUP 立槳)，因自身體力耗盡遭海流帶離，無法自行返回岸際，派遣開元安檢所人員從岸際攜帶救援裝備及同時從海上派遣100P-FRP艇實施救援，並通報第十五海巡隊、台東消防大隊蘭嶼分隊及附近漁船共同前往協助救援。

▲蘭嶼海域3民眾立漿活動體力不支遭浪帶離。（圖／記者楊漢聲翻攝）

其中1名顏姓民眾已自行上岸，第2名莊姓民眾則受困於饅頭岩礁石區，旋即由海巡岸際人員及消防隊員共同攙扶至安全區域實施脫險，另第3名王姓民眾則距岸 0.5 浬處漂流，海巡署100P-FRP艇見狀立即迅速將人員救援上艇，隨即返回開元漁港，經初步查看，除受困於礁岩處女性民眾手腳有些微擦傷外，其餘2民眾身體狀況均良好無明顯外傷，後續由救護車將受傷民眾載往蘭嶼衛生所處理傷口。