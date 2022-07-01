響應減塑自備環保杯省5元　台東環保局籲用心與實際行動維護環境

▲即日起民眾自備環保杯連鎖店購買飲料享5元優惠。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推廣垃圾減量及減塑政策，環保署訂定「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，自1日起實施，民眾自備非一次用飲料杯至連鎖飲料業、便利商店、速食店、超市購買飲料，得享5元差價優惠，台東環保局日前邀請縣內連鎖餐飲業、便利商店、速食店及超市等業者，召開法規宣導說明會，解說推動一次用及塑膠飲料杯減量政策，並感謝業者配合。

台東縣政府表示，低碳減廢的環保風格已為時尚風潮，為保護台東美麗環境，打造環境友善的減廢旅遊城市，呼籲養成自備環保杯的習慣，不僅可以減少喝飲料產生的一次性垃圾，也能幫自己荷包減輕負擔。

台東環保局則說明，民眾若自備非一次用飲料杯到上述相關店內消費，業者應給予至少5元的差價優惠，連鎖業者也須配合於櫃台或門口等明顯處張貼「自備飲料杯省5元」標示，字體大小最少5公分，今日起環保局將訪查縣內各連鎖業者，宣導落實民眾自備環保杯5元優惠政策，為民眾權益把關。

環保局提醒，5元優惠需民眾自備「非一次用飲料杯」至「連鎖」的飲料店、便利超商、速食店、超市才符合優惠，如果拿一次性塑膠杯、紙杯等客觀上不再經洗滌後重複使用的裝填飲料容器，則不符合環保署5元優惠的規定。