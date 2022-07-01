入選世界特色建築　公東教堂修復工程...7／1正式啟動

▲公東教堂修復工程1日動工。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

立委劉櫂豪1日受邀參加「公東高工聖堂修復工程」開工祈福典禮，公東教堂是世界遺產基金會網路票選現代特色建築第1名，是全台唯一入圍建築，並見證天主教白冷會神父為台東的貢獻，深具歷史價值與意義。劉櫂豪爭取2400萬補助修復公東教堂，今日終於正式動工，盼能修復後，再造歷史風華，促進文化發展。

劉櫂豪強調，天主教白冷會的神父修士們將青春毫無保留的奉獻在台灣，除了感謝，我們這一代人能做的，就是把他們留下來的建築與文物，一代一代傳承，悉心維護用最好的風貌迎接各地的人朝聖親近，讓大家了解這裡曾經並會繼續發展下去的美好故事。

劉櫂豪表示，公東高工的聖堂在台灣現代建築史上有重要的意義，公東教堂因過去遭逢地震颱風影響，加上原始技術及採用海砂建築的緣故，造成牆面剝落、鋼筋鏽蝕等情形，亟需修復以完整保存歷史建築。劉櫂豪106年向文化部爭取175萬餘元舉辦先期修復的規劃與設計，110年更爭取文化部核定補助2400萬元，總經費3000萬元，辦理公東教堂修復工程，盼能協助歷史建築保存與維護。

劉櫂豪說明，公東教堂興建於民國57年，由創辦人錫質平神父從瑞士邀請建築師達興登，以少見的板結構及清水模概念設計興建，教堂見證60年來瑞士神父落地生根、技職教育在台東扎根的歷史，民國92年被登錄為歷史建築。劉櫂豪強調，公東教堂對台東、對台灣都是非常重要的戰後現代建築，106年劉櫂豪特地在公東教堂舉辦寫生比賽，邀請大家以畫筆為公東教堂留下回憶，107年邀請蔡英文總統前來參訪，總統府內特別設置招待外賓的「公東廳」，其家具佈置即公東製作。

公東教堂見證天主教白冷會神父為台東的貢獻，更是台東人小時候的城市記憶，特殊的建築特色，對於建築史而言，也深具意義。因此盼能用最細緻的工法來恢復公東教堂原有的風貌，再造歷史風華，未來修復後，能讓更多的旅客來參訪，認識台東過去的歷史以及建築風貌，文化發展。