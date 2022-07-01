台東馬偕線上癌友會　伸展運動+多肉植物栽種...身心都交流

▲癌友線上病友會團隊。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東馬偕癌症病友會往年都在上半年舉辦2場癌友會，但今年從年初到6月因為疫情的關係等不到好時機舉辦，就怕病友群聚而有人感染就不好。在疫情遲遲未明朗階段，癌症中心護理長黃云貞決定以線上方式舉辦，如此一來大家不會群聚，也可達病友充電、互相支持的效果。

黃云貞表示，因這是首次改用線上辦理，許多問題要克服。包括大家對視訊系統的不熟悉，部分癌友年紀較大不會操作，或者獨居沒人協助。另外，此活動有手作多肉植物課程，也必須提前將材料送到病患手中。雖然困難重重，也都一一克服了，今天終於完成首次線上病友會。

癌友孫小姐事後感動說：雖然線上聚會沒有像實體那麼直接接受到彼此的反應，但仍可以感受團隊對病友的用心及關心，第一次參加感覺很新鮮有趣，很開心能有機會參加本次活動。另一位癌友則回應這場是很療癒的活動，有線上帶復健運動及線上做手作，感覺很棒，雖然是線上課程有美中不足的地方，但希望還是可以舉辦相關活動。

此次病友會是台東馬偕癌症團隊今年以來的第1次，也是首次用視訊的方式，癌症資源中心護理師黃文瑾費心安排了2大課程，請來了物理治療師連怡閔線上教導，教導癌友居家可做的伸展運動，癌友們透過手機螢幕認真的學習動作。雖是線上教學，但治療師一點也不馬虎，除了伸展肩頸淋巴，也加入胸部及背部的伸展，連手指的靈敏度也訓練到了。另外，也安排了多肉植物手作擺盆，由協辦單位台東教會畫免驚油畫班的指導老師戴素貞準備材料，讓癌友們事先領回家。

在鏡頭上，可看到癌友們將可愛的陶盆、泥土及多肉植物擺在桌上，癌友將泥土及多肉擺進盆中，每位癌友都發揮創意，擺出心目最美的盆栽。最後大家一起將成品展示在鏡頭前面，來個大合照，看了讓人真是療癒！也圓滿完成此次線上病友會。