工會控呼吸治療師領嘸津貼　羅一鈞：最快下週撥款

▲指揮中心記者會，發言人羅一鈞說明。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

台大醫院企業工會今日發布聲明指出，呼吸治療師在重症高峰時期呼吸治療師盡心盡力，甘冒染疫風險、挽救呼吸衰竭確診患者，但至今兩年多來的津貼全無下文，眼見台灣社會歌舞昇平，只怨成為免洗筷一般的存在被政府遺忘。指揮中心今日回應，今年年初1月左右的津貼會加緊撥款流程，預計最快下週發放。

台大醫院企業工會秘書長王棋筠指出，疫情高峰期間重症患者為數眾多，以台大醫院為例，同時可能有數十名COVID確診者插管接受治療，這些患者就需要呼吸治療師協助照護，衛福部為了嘉勉治療師的辛勞，也特別設置「重症呼吸器照護獎勵」，每照顧1名患者，政府將每日發放1萬元津貼。

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但經過工會追查，109年7月至隔年4月，臺大醫院共計申請46萬的呼吸治療師津貼，衛福部卻只發放2萬元，這23分之1的金額形同侮辱，院方多次向衛福部請求撥款，卻只換到政府單位的「已讀不回」。更誇張的是，110年5月、111年4月是台灣的兩波疫情高峰，也是最多重症患者需要呼吸器維生的時刻，衛福部卻至今都不允許醫院申報。

工會質疑，指揮中心表面上說要走向共存、防堵重症，實際上卻拋下重症照護的關鍵人員不管，根本是在埋下醫療崩壞的地雷，預告未來可能迎來更嚴峻的人力黑洞與離職潮。

一位在北部醫學中心服務的呼吸治療師向媒體表示，防疫工作不僅是醫師、護理師的工作，面對呼吸衰竭的重症患者，呼吸治療師從建立呼吸道、設定呼吸器、操作「救命神器」HFNC、趴臥（prone position）協助呼吸都負擔著極重要的角色，同時因為呼吸道處置可能產生大量含有病毒的「氣溶膠」，走進插管患者的病室就立刻被病毒覆蓋，染疫風險也不亞於其他職類。如今政府津貼發放顯得漫不經心、百般拖延刁難，令呼吸治療師失望。

工會表示，過去陳時中部長曾經承諾，若七月以前沒有發放呼吸治療師津貼，將懲處相關單位，但目前已屆7月，衛福部卻遲遲不開放醫院申請呼吸治療師津貼，更不要說薪資入袋，希望指揮中心給個交代，別再一次讓醫療人員心寒。

指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞回應，經過與醫事司瞭解，今年年初1月左右會加緊撥款流程，預計7月初、最快下週發放，至於其餘今年上半年後半的津貼，預計7月底可以撥款，並強調是全國醫院皆是，未特別針對單一醫院。