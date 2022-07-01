高鐵與卡娜赫拉的小動物萌新品開賣　這3款即起在7-ELEVEN上架

▲高鐵與卡娜赫拉的小動物3款萌糕點即起在全台7-ELEVEN上架。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

高鐵公司今宣布，「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」3款「萌」味系列聯名糕點即日起在全台7-ELEVEN開賣，包括紅豆加奶霜的雙餡銅鑼燒、芒果風味的台式馬卡龍、香蕉牛奶蛋糕，另也推出4款全新萌包裝瓶裝水、3款4D口罩搶攻旅客荷包。

台灣高鐵公司表示，為慶祝3款聯名糕點上市，並從高鐵站內7-ELEVEN走向全台各地7-ELEVEN門市，即日起至7/12購買高鐵聯名糕點，每款可享加贈5點OPEN POINT點數。

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▲▼高鐵與卡娜赫拉的小動物萌新品開賣。（圖／高鐵公司提供）

高鐵除全新推出3款系列常溫糕點外，也再次推出4款全新包裝的台塩海洋鹼性離子瓶裝水，以春、夏、秋、冬為主題，其中2款更加入虎年專屬的可愛小動物。

此外台灣高鐵公司也再度與康匠合作，推出奶茶香、粉寶貝、牛仔酷等3款「台灣高鐵與卡娜赫拉的小動物」限定版聯名防護口罩，採取4Ｄ立體設計，搭配3倍透氣高效濾網。相關商品分別在高鐵車站、列車推車及站外超商、網路平台販售。

▼高鐵與卡娜赫拉的小動物萌新品即起開賣。（圖／高鐵公司提供）