高鐵通勤族福音！買回數票9月底前搭完「送5折車票」

▲高鐵推出回數票優惠。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

高鐵通勤族有福了！台灣高鐵祭出回數票加碼優惠專案，凡購買/續購回數票且同時登錄TGo會員帳號，於活動期間7/1至9/30將可搭乘次數使用完畢者（不限購票日期），即可獲贈不限區間之標準車廂對號座電子優惠券乙張，最高可享5折優惠。

高鐵公司表示，贈送方式依旅客購買回數票之總票價，金額越高、優惠越高，總票價未滿2,200元贈送75折券；介於2,200至5,000元，贈送65折券；超過5,000元則可獲得最高優惠5折券。

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▲高鐵回數票適合兩地通勤的旅客。（圖／記者李毓康攝）

高鐵公司提醒，本優惠需事先加入高鐵TGo會員，並於購票時同步登錄會員帳號，每個會員帳戶每月累計最高贈送3張電子優惠券。凡搭乘完畢並於當月符合優惠資格者，高鐵公司將於次月15日將優惠券歸戶到旅客購票時登錄之會員帳號，當天即可使用。

舉例來說，旅客購買30天、10次的台北-台中回數票，總票價為5,535元，於7/30搭完第10次，8/15即可獲贈5折電子優惠券，優惠券可透過TGo會員網站或「台灣高鐵」App的TGo會員兌換專區，以5折優惠換購不限區間、不限車次之標準車廂對號座車票乙張，適用搭乘日至11/30止，不限本人使用，惟疏運期間恕不適用。

高鐵回數票依照旅客搭乘需求的不同頻率，提供二種優惠方式，分別為優惠效期30天內搭乘10次，票價為自由座82折，以及優惠效期60天內搭乘8次，票價為自由座的92折，二種回數票均可於優惠期限內搭乘任一班次之自由座車廂。