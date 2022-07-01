穿性感細肩帶！熱褲妹晃太大UU見客　「27秒無碼影片」讓網暴動了

▲一名正妹穿著清涼險些曝光。（翻攝自「爆廢公社」臉書）

圖文／鏡週刊

夏天最美風景！一名網友在臉書發文大呼「天氣真的太熱了」，並附上一段影片，只見一名穿著清涼的正妹，穿著性感細肩帶，一轉身胸前豐滿長輩呼之欲出，且似乎差點意外露點，所幸正妹及時把衣服拉好，不過母湯畫面已被拍下，影片一曝光網友秒暴動直喊：「人間胸器！」

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一名網友在臉書「爆廢公社」發文，大呼「天氣真的太熱了」，並放上一段27秒影片，只見影片一開頭就差點上演「曝光戲碼」，一名穿熱褲的正妹露著屁股蛋，穿著露背細肩帶，開心地跑去拍照，但疑似動作太大，無袖上衣歪掉豐滿上圍呼之欲出，且疑似有露點，隨即正妹把衣服拉好，但全程早被一旁路人錄下。

▲正妹沒穿內衣，只套了一件超低胸小可愛。（翻攝自「爆廢公社」臉書）

正妹似乎還未穿內衣，與可愛米奇拍照時，胸前還疑似激凸，影片一曝光隨即掀起大票網友關注，紛紛直喊，「有激凸才有人氣」、「 鮮奶茶一杯」、「美麗又大方」，更有網友敲碗表示「求神人」。

▲正妹胸前激凸了。（翻攝自「爆廢公社」臉書）

留言處有網友回應表示「都幾年前的影片了，人還不神出來」，也有人透露「這是一個中國直播主啊，好像跟湖南衛視一個主持人開房，後來反手告男生性侵，官司敗訴後人就不見了」。

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