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OL裸辭外商經理「棄百萬年薪」　爽曝8大好處讓網喊：羨慕你的勇氣

▲▼職場,上班族,社畜。（圖／翻攝PAKUTASO）

▲OL裸辭外商經理「放棄百萬年薪」，驚呆網友「百萬裸辭真的很勇敢」。（圖／翻攝PAKUTASO）

網搜小組／趙蔡州報導

是否該為了工作及升遷，犧牲尊嚴跟生活品質，應該是不少受薪階級的疑惑。一名女網友表示，她在某外商公司的任職產品經理，雖然年薪高達百萬，但長工時的高壓工作環境，讓她日子過得相當厭世，還因此賠上健康，也犧牲了與親友的相處時間，直到最近放手裸辭，才發現有8大好處，貼文一出立刻引發熱議。

原PO在Dcard說，她在一間外商公司任職產品經理，儘管自己是一位工作狂，也很喜歡負責的工作內容，最近她仍毅然提出辭職，原因是無限的加班，讓她失去運動時間賠上健康，甚至也沒時間陪伴親友，享受興趣、休閒活動更完全不可能，以及主管狂推卸工作、管理階層政治干涉工作等，弄到工作環境烏煙瘴氣。

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高壓的環境讓她一度有了長眠不起的念頭，她開始思考犧牲上述的東西換取金錢，究竟值不值得，現在的日子究竟是不是自己想要的，最後她的結論是「不是」，至於裸辭的後果，頂多就是把積蓄花光，然後再找一份工作，「我完全可以接受，所以我就毅然決然，在全公司都驚訝的情況下辭職了」。

▼原PO忙到幾乎沒時間陪伴親友，更沒有享受興趣、休閒活動的時間。（圖／翻攝自pakutaso）

▲學生，工程師，工作，辦公室，忙碌，電腦，上班族，OL。（圖／pixabay）

辭職後她的人生也大大改變，現在的她更發現了其中8大好處：
1. 早晨運動或冥想後，會自己泡一杯咖啡。咖啡不太香，沒有外面一杯100元的味道，但是我有時間細酌品嚐。
2. 不會再抱怨沒有時間，而是時間一大把，想要做什麼就去做，反正有的是時間。
3. 接到工作邀約會很興奮，會想探討有什麼新事物、會去思考及開發新的機會。 4. 生活不再緊張兮兮，晚上都睡得很好。早起去戶外享受早晨的陽光是家常便飯。
5. 可以自己煮東西，每天都會吃水果。
6. 感受到了更深刻的冥想，也找到了自己的極限，並正在努力突破極限中。
7. 走在路上會因為太開心而傻笑。
8. 多了很多時間看書，看到了非常多很好的話或是idea。當靜下心來體會的時候，受益更多。

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說「羨慕你的勇氣，我有百萬年薪的話，應該會不敢辭職，我比較怕缺錢」、「裸辭真的很需要勇氣，我年薪也百萬，但覺得自己慾望很大，不敢裸辭」、「百萬裸辭真的勇敢，但是環境跟身體的確已經到極限，這絕對是正確決定」、「謝謝你這篇鼓勵到我，我也是裸辭了」。

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