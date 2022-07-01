直盯正妹伴娘半小時！男童失魂猛流口水...一旁爸爸眼神死

▲男童目不轉睛直盯正妹伴娘。（翻自微博）

圖文／鏡週刊

大陸青海近日有一場婚禮，引發網友討論，不過重點不在新娘，而是在伴娘與一名男童身上。

照片中可見，婚禮上有一名男童，特別對一名正妹伴娘情有獨鍾，眼睛一直盯著這位伴娘看，而且一盯就是半小時，視線完全沒有離開過。更有趣的是，當伴娘與男童互動時，男童還一度流口水，讓伴娘還要幫他擦口水。

▲男童張著嘴流著口水。（翻自微博）

▲爸爸看到這一幕忍不住笑了。（翻自微博）

男童的父親就坐在旁邊，一開始並不在意男童在幹嘛，只是眼神死，但後來發現男童與伴娘玩得正起勁，連爸爸都忍不住笑出來。另一方面，伴娘對於被男童緊盯，一度感到害羞得連飯都沒吃幾口，但後來開始與男童互動，也開始露出笑容。

▲這位男童就愛這名伴娘。（翻自微博）

▲伴娘與男童互動。（翻自微博）

但網友們看到男童的舉動後，不禁紛紛笑翻直呼：「不可以色色」、「這麼小就懂看美女」、「一定是爸爸亂教」、「看這麼久眼睛都不會累？」也有網友打趣表示，「這小男孩肯定是上輩子忘記喝孟婆湯了」、「小男孩碰到了自己前世的情人」。







更多鏡週刊報導

他生殖器真的會叫「啊嘶」！醫認證全球首例 結局超悲劇「睪丸全被切」

超越殭屍展的真勇者！他把無名屍綁身上騎7公里 無私救援感動網友

震撼影片！紅毛猩猩撿人類食物墜河溺昏 保育員從3公尺高跳水救援做CPR