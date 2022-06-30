家人朋友陸續確診！男擔心染疫喘不過氣　醫：太緊張得恐慌症

▲恐慌症是過度焦慮後身體所出現的症狀，嚴重時還可能會有快要抓狂、受不了的感覺，剛開始可能會以為是心臟方面的問題。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮一名70歲的張先生因家人、朋友相繼確診，再加上新聞及社群的討論，不僅造成神經緊繃，甚至出現狂冒冷汗、心跳加速、失眠等症狀，在家人陪同下就醫檢查，發現原本就容易焦慮的張先生，因對疫情太過於擔憂，出現了恐慌症，所幸遵照醫囑按時服藥，病情已獲得穩定。



聽到身旁有親友確診，張先生就害怕的無法好好睡覺，每天除了狂噴酒精、婉拒親友拜訪外，在家還要戴上雙層口罩，幾乎足不出戶的他，每天盯著確診數字及新聞外，對於社群裡所提到的防疫偏方更是深信不疑，即使一旁家人關心勸導，仍無法緩解張先生對新冠疫情的恐懼，直到有天，張先生突然感到喘不過氣被家人就醫，才驚覺原來是恐慌症在作祟。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲王迺燕醫師說，恐慌症常好發於個性急切、容易焦慮擔心、追求完美的人。



門諾醫院身心科醫師王迺燕表示，恐慌症其實是過度焦慮後身體所出現的症狀，當心理壓力遽增，導致自律神經失調，交感神經過度活躍亢奮時，就會造成心跳加快，甚至出現喘不過氣、身體僵硬、腸胃道不適等症狀，嚴重時還可能會有快要抓狂、受不了了的感覺，由於有些症狀跟心臟疾病類似，所以剛開始可能會以為是心臟方面的問題，經過醫師詳細檢查排除後，才轉到身心科。通常搭配藥物治療及作息的調整，症狀便能獲得緩解。

▲▼醫師呼籲面對疫情與其擔心害怕，不如做好自身防疫，並儘速接種疫苗。



醫師說，恐慌症常好發於個性急切、容易焦慮擔心、追求完美的人，其症狀有莫名冒冷汗、心跳加速、手腳抖動、呼吸急促、胸痛、胸悶、噁心想吐、無真實感、自覺失控等症狀，如民眾出現上述症狀達四項且持續10分鐘以上者，就可能為恐慌症。





醫師進一步說，疫情的變化、確診人數的增加，難免會讓人在心情上變得焦慮或擔心，但這份擔心其實多來自於對疫情的不了解以及接收過多混亂訊息所造成。除了懂得分辨雜亂資訊聽取正確訊息、減少接觸引發焦慮的事務外，建議患者可試著多與家人、朋友溝通，維持正常社交、抒發內心情緒，從事自己有興趣的事物或是外出踏青、欣賞風景等，都是舒緩焦慮、緩解恐慌的方式。如真的無法改善，建議尋求專科醫師的協助，藉由藥物及心理治療，讓焦慮、恐慌的心情獲得穩定。



醫師強調，焦慮、恐慌雖然不會立即致命，但對心靈的影響甚大。面對疫情的衝擊，與其擔心、害怕，不如做好自身防疫，落實勤洗手、戴口罩、避免出入人多擁擠場所等個人防疫措施，養成良好的生活習慣、均衡飲食，增加自身抵抗力。尤其，尚未完成疫苗接種的民眾應盡快完成接種，以避免感染及降低因感染造成之重症風險，保護自己與親友健康。