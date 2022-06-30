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「長新冠」害腦霧胸痛！醫曝按「4穴位」可避免　這點發呆也能做

▲▼咳嗽,感冒。舊LOGO重傳（圖／ETtoday資料照）

▲部分新冠肺炎痊癒者仍留下後遺症，舉凡咳嗽、胸痛等已影響生活作息。（圖／ETtoday資料照）

記者許宥孺／高雄報導

新冠肺炎確診者痊癒後，部分人恐留下感染後遺症，像是咳嗽、易喘、胸悶、腦霧、味嗅覺失調等。中醫師就分享簡單4招，透過按壓穴位調節經絡避免「長新冠」，其中在手部虎口處的「合谷穴」，其實就是止痛穴位，經常按壓也可促進血液循環。

崇學馬光中醫診所黃千瑞醫師表示，根據中醫理論「邪之所湊，其正必虛」，有兩種解釋。首先，邪氣之所以會侵犯人體，是因為正氣的虧虛。另外解釋是，邪氣侵犯人體後，會出導致正氣的虧虛。中醫的「邪氣」指的是能夠造成人體生病的物質，例如這次的新冠肺炎，大家就把它視為疫癘之氣。病況來的又急又猛，身體自然會受到損傷，經絡臟腑功能也就會失調，甚至久病必虛，因此有長新冠的狀況產生。

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黃千瑞醫師也分享4個保健穴位，建議民眾平日可以多按穴位來避免長新冠狀況。

▲合谷穴。（圖／記者許宥孺攝）

▲合谷穴。（圖／記者許宥孺攝）

止痛

合谷穴：合谷位置是在手部虎口，大拇指與食指掌骨間靠近食指處。醫書寫「面口合谷收」，也就是常用於治療顏面五官所有疾病，頭痛、喉嚨痛、鼻塞鼻水、眼睛痠痛，同時促進血液循環，也是止痛穴位。

▲魚際穴。（圖／記者許宥孺攝）

▲魚際穴。（圖／記者許宥孺攝）

咽喉搔癢、咳嗽

魚際穴：攤開手掌，掌心靠近拇指處有一塊豐隆肌肉形似魚腹，稱大魚際(肌)，此處肌肉色較白，與手背肌色有差異，而拇指根部與手腕連線中點(第一掌骨中點)，就是魚際穴。魚際穴為手太陰肺經的滎穴，「滎主身熱」，五行屬火，用於清肺熱、止咳喘，如果平素容易口乾舌燥民眾也可以多多按摩此穴。

下身血液循環

命門穴：命門穴，可以把它視為「生命之門」，在人體背部脊椎上，與「肚臍眼」齊平的脊椎位置就是了，也是人體第2腰椎。屬於督脈，可以促進下背及腰部血液循環、溫通陽氣。

調節腎經

腎俞穴：在中醫的觀點中，「腎」代表著人體先天帶來的元氣，而腎俞是腎臟精氣輸注於體表的位置。腎俞屬於足太陽膀胱經，於第2腰椎下方旁開約1寸半（兩指幅寬）處，也就是命門穴旁邊兩指幅寬。膀胱經與腎經相表裡，因此按摩腎俞穴，可以溫補腎陽，兼具調節腎經與補腎功能。

▲崇學馬光中醫診所醫師黃千瑞。（圖／馬光中醫診所提供）

▲崇學馬光中醫診所醫師黃千瑞。（圖／馬光中醫診所提供）

黃千瑞強調，擁有健康的體魄就不容易遭受外界疾病的干擾或預後不良存有後遺症。生活中也有3項方法供民眾化解或避免長新冠症狀。

1.睡眠充足：不論是確診或已經快篩轉陰的民眾，一定要保持規律生活作息，由於身體正在與新冠病毒作戰，要盡可能多休息，確保身體機能完全恢復。

2.水分補充：多數民眾確診罹病後，都有咽喉腫痛如刀割不適感，或是咳嗽不斷，痰多濃稠。這時候喝溫水喉嚨痛、喝冰水又誘發咳嗽，建議可以喝常溫水就好，同時可以以運動飲料加入白開水1：1稀釋，可以讓咽喉保持濕潤且又避免高燒引發電解質失衡而抽筋。

3.清爽飲食：其實確診起初幾天，大多民眾多呈現食慾不振狀態，這時候要避免烤炸辣、油膩刺激物質，儘量以容易消化為主，同時蛋白質攝取也要足夠，可以以植物性蛋白質如雞蛋豆類為優先，等身體腸胃功能恢復一些再增加肉類魚類的攝取，讓身體臟腑氣血陰陽恢復平衡。

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