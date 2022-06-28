「台東的辣椒很辣喔」越南男子非法工作　熱情攬客反露饀

▲越南籍男子藏身辣椒園非法工作。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

炎炎夏日，正值農作物豐收季節，移民署南區事務大隊台東縣專勤隊接獲舉報，有疑似非法外來人口從事農務工作，經多日明查暗訪，掌握確切行蹤後拂曉出擊，當場查獲逾期停留越南籍男子在辣椒園非法工作，除依據違反入出國及移民法查處收容外，並將非法雇主函送勞政機關裁罰。

花東縱谷地區盛產辣椒，更以剝皮辣椒特產遠近馳名，深受大眾青睞，台東縣專勤隊派出農家子弟出身的移民官前往辣椒園查察，藉由與辣椒園主人交流「辣椒經」之際，鷹眼發現在眾多農忙女性中，藏身1位穿著紅衣且身材高大的男性，看著移民官向前查察，還狀況外的阿冠(化名)一度把移民官認成觀光客，親切地拿著手上剛採收的辣椒介紹：「台東的辣椒，非常辣喔！」令移民官哭笑不得。經現場查證身分，阿冠是逾期停留的越南籍人士，透過同鄉友人介紹到辣椒園工作。

台東縣專勤隊隊長黃志明強調，為保障國人合法工作權益，移民署將持續加強查緝非法外來人口，以維護社會秩序；同時也提醒民眾，若貪圖一時方便，聘僱未經許可的外來人口非法工作，經查獲將依違反就業服務法函送地方勞政主管機關裁處，最高可處新台幣75萬元罰鍰，5年內再犯更涉及刑責；另居間媒介外國人非法工作，最高也可處新台幣50萬元罰鍰，請民眾切勿心存僥倖。