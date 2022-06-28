越南移工因傷臥床4年盼返鄉　南投醫院協助申請醫療專機圓夢

▲南投醫院等各單位協助啟動醫療專機，讓重傷越南移工平安返鄉。（圖／衛福部南投醫院提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

40歲的越南移工「阿輝」4年前因工安意外導致頭部重傷，被送至衛生福利部南投醫院搶救時呈心肺功能停止（OHCA），急救後雖恢復心跳，但須長期仰賴呼吸器維持生命，家人期盼他能回家；經近2年疫情延宕、在各單位協助下申請國際醫療專機後，「阿輝」上週終於搭上台中童綜合醫院的「福爾摩沙救援FORMOSA SOS」專機，如願返回越南故鄉。

南投醫院胸腔內科主任施志宏回顧，「阿輝」在107年父親節時工作受傷送醫，在插管急救後仍陷昏迷，病情雖穩定暫無生命危險，但無法順利脫離呼吸器，因而轉至呼吸照護病房繼續照顧；且因無法繼續工作，除了醫療，還衍生出勞健保無法加保、照顧費用及逾期居留等種種問題。

阿輝的雇主、仲介、兄弟姊妹與妻子等家屬，為此與南投醫院胸腔內科、神經外科、神經內科、緩和醫療科跨專科醫療團隊，多次召開整合會議，也特別安排越南籍的照服員協助醫療人員與家屬溝通，得知阿輝的太太想帶先生返回家鄉的心願，而雇主也願意支付醫療及專機費用。

院方指出，原本計畫109年底安排阿輝搭醫療專機返回越南，無奈遇上新冠肺炎疫情而延宕，直至今年在移民署、越南辦事處、仲介等各單位協調下，在6月22日上午，阿輝帶著呼吸器由家人及醫療專業人員陪同，從南投醫院搭乘救護車至台中童綜合醫院，再從台中清泉崗機場起飛，當日就抵達越南河內機場，院方祝福阿輝在回國後能得到妥善的醫療照護、與家人團圓相聚。