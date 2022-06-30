日本人訂台鳳梨到貨全發霉？陳吉仲：他們的問題「願再送百公斤」

▲我國遭爆日本人訂購台灣鳳梨送給孤兒院，到貨全發霉。（示意圖／記者彭懷玉攝）

記者楊晏琳／高雄報導

台南市日本人協會理事長野崎孝男，6日向日本水果商訂台灣鳳梨送孤兒院，不料到貨時全發霉。不過農委會主委陳吉仲表示，「出關時品質無虞」，是大阪居間調貨業者出問題；但他也說，非常感謝日本有人願意贈送台灣鳳梨，即便是業者問題，我方仍樂意再贈送2、300公斤。

野崎孝男6月9日跟日本水果商訂購230公斤鳳梨，送給日本山形市的孤兒院，但送達後打開卻全數發霉。陳吉仲今出席東森購物活動時，也特別澄清此事，經農委會查證後，「5/18從台灣出港，5/25到達日本」，但大阪通路業者自行將此批鳳梨放到6/29才送給孤兒院，「實際上是大阪通路業者的問題。」

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▲農委會主委陳吉仲。（資料照／農委會提供）

陳吉仲強調，國內鳳梨品質非常優良，包括生產、冷鏈、分級包裝、燻蒸，到日本進口及報關等工作，農委會都是全力負責協助，「所以到日本時，出關了品質非常好，是日本大阪通路業者自己把這批鳳梨從5/25到6/29才送到孤兒院。」

但陳吉仲也對日本有人願意將台灣鳳梨贈送給孤兒院表示感謝，「即使是大阪業者的問題，我昨天也已第一時間聯繫國際處，很樂意再贈送這2、300公斤的鳳梨給小朋友。」