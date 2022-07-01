拜登「瑞典、瑞士分不清楚」　記者會口誤影片曝

WATCH: President Joe Biden mistakenly suggests Switzerland is joining NATO pic.twitter.com/OWcNjpWowd — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 30, 2022

記者張靖榕／綜合外電報導

美國總統30日在歐洲北約峰會結束後罕見召開記者會，卻在台上談及瑞典加入歐盟計畫時，誤將瑞典（Sweden）說成知名永久中立國瑞士（Switzerland），立刻被放送至全世界，讓世人看到他又再一次口誤。

▲拜登再次口誤。（圖／達志影像／美聯社）

綜合外電報導，北約峰會在西班牙馬德里落幕，其中最大進展便是土耳其終於不再阻撓，同意讓瑞典及芬蘭加入北約。拜登在峰會後召開記者會，講述因為與俄羅斯是鄰國，加上過去的歷史而長期保持軍事不結盟的芬蘭、瑞典兩國，這次因俄羅斯入侵烏克蘭而選邊站，打臉俄羅斯的的幕後故事。

原本要談論瑞典加入北約的過程，卻不小心說成「我們接到電話...他建議我們打給瑞士領導人...」，很快他就發現自己講錯話，於是立刻自嘲，「瑞士，我的天啊，我對北約的擴張感到焦慮」，之後更正為瑞典。

現年79歲的拜登從政歷史長達50年，過去就屢有說錯話的事件，加上年事已高，當選美國總統至今更是數度被拍到說錯話、表錯態的情況。