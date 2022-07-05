50元可買百元商品！高雄12市集「半價銅板購」　時間品項一次看

▲吉林夜市推出香香八寶冰商品組合。（圖／高雄市經發局提供）

記者許宥孺／高雄報導

為提振受疫情衝擊的傳統市場及夜市商機，經濟部號召全台傳統市集於7月起連續4週舉辦「半價銅板購」活動，高雄知名的鳳山青年、龍華、國民等12處市集參與，民眾只要憑當日消費證明，即可以50元銅板價加購每份價值至少100元的優惠商品組合。

這次「半價銅板購」活動，高雄有龍華、國民、三民第二、前鎮第二、鼓山第一、哈囉等6處市場，以及鳳山青年、吉林、喜峰街、興中、大社青雲宮、大樹久堂等6處夜市熱情參與，民眾在指定活動時間憑消費紀錄就可以50元限量換購到市價至少100元的商品組合。

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▲▼喜峰街夜市推出老吳臭豆腐及排骨酥湯等商品組合。（圖／高雄市經發局提供）

各參與市集提供的百元商品組合內容豐富，包含生鮮食材、加工食品與雜貨、特色美食小吃、飲料與百貨等組合等，部分市集每週還提供不同優惠組合，包括新鮮蔬果、現宰肉類鮮魚、香辣麻辣鴨血及酥脆雞排等，每週商品組合多達130種以上，類型多元，總價值高達200萬元，每處市集每週至少提供400份，民眾要把握機會搶購。

經發局長廖泰翔表示，高雄各個市集都具地方特色，其中傳統市場風貌多變，有溫暖的人情味，並具有傳承、維繫重要日常食物知識的重要角色；夜市則是夜晚享受美食與休閒氛圍的重要場所，是台灣觀光的亮點。感謝經濟部發起的「半價銅板購」活動，以優惠組合好康吸引民眾多來逛市集採買，提振市集消費買氣。

高雄市公有市場聯合自治總會理事長李國祥感謝經濟部與高市府合辦接地氣的活動，協助因疫情受創的市場，希望活動推出能提振傳統市場買氣與經濟。吉林夜市管委會主委陳浩陽也表示，之前疫情升溫嚴重影響攤商生意，幸好全民團結防疫。同樣感謝經濟部與市府舉辦振興活動，幫助攤商店家短期內振興經濟，強調會遵守防疫規範，歡迎民眾到高雄迺夜市。

經濟部「半價銅板購」活動七月起連續四週辦理，傳統市場活動時間為每週三（7月6、13、20、27日），列管夜市活動為每週六（7月9、16、23、30日），完整參與活動市集名單、活動時間及最新每週優惠商品組合，可查閱「台灣市集gogo購」臉書粉絲頁、經發局臉書粉絲頁。

▼高雄半價銅板購時間、地點、每周品項一次看。（圖／高雄市經發局提供）