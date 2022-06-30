醫籲Novavax儘速供青少年打！　羅一鈞：需重啟EUA審查

▲首批50萬劑Novavax疫苗運抵台灣。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

台灣透過COVAX機制獲配的首批Novavax疫苗50.4萬劑，由華航CI-74班機自荷蘭阿姆斯特丹載運，今天上午抵達桃園國際機場。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，近一週會盤點各劑次待接種人數，以利後續疫苗發配，另會請Novavax送審青少年適應症資料，供食藥署EUA審查。

依6月27日衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議決議，7/8將開打的Novavax疫苗可提供18歲以上民眾第1、2劑基礎劑、基礎加強劑，及第1次第2次追加劑接種（也就是所謂第3、4劑），每劑須接種0.5ml。

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衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)召集人李秉穎也呼籲，因青少年受mRNA疫苗副作用影響，可能會有嚴重頭痛或心肌炎等問題，呼籲食藥署儘速審查青少年適應症，讓第一劑施打後出現嚴重不良反應者，建議第二、第三劑能接種蛋白疫苗。

對此，羅一鈞回應，目前國際間僅印度與歐盟核准青少年使用Novavax，歐盟是於6/23緊急核准用於12~17歲青少年，加拿大也將投入審查。有鑑於此，指揮中心也通知Novavax可提供資料給食藥署，因屬新適應症不得沿用，因此必須重啟EUA審查。

▲▼首批50萬劑Novavax疫苗運抵台灣。（圖／桃機公司物業開發處、食藥署提供）

▲▼首批50萬劑Novavax疫苗運抵台灣。（圖／食藥署提供）