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麻古金萱茶、50嵐珍波椰買1送1！Uber Eats限時「手搖優惠」開喝

▲▼Uber Eats最新手搖飲買1送1優惠活動開跑。（圖／Uber Eats提供）

▲Uber Eats最新手搖飲買1送1優惠活動開跑了。（圖／Uber Eats提供）

記者蕭筠／台北報導

把握機會點爆！看準天氣愈來愈炎熱，外送平台「Uber Eats」強勢推出最新「手搖飲系列優惠活動」，祭出多家手搖店爽喝指定飲品買1送1，但限新用戶獨享，而全用戶則同享限時2周「麻古茶坊高山金萱茶買1送1」，趕緊先筆記再說。

▲▼麻古茶坊高山金萱茶。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊高山金萱茶。（示意圖／麻古茶坊提供）

●全用戶同享麻古飲品買1送1
6月15日起至6月28日無論新、舊用戶皆可享「麻古高山金萱茶買1送1」優惠，數量有限、售完為止。

●新用戶專屬優惠
1.即日起至6月14日凡首次並註冊APP之新用戶，可享「可不可春芽綠茶／冰鳳春芽買1送1」、「迷客夏大正紅茶拿鐵買1送1」、「萬波埔里甘蔗青買1送1」、「清心福全優多綠茶買1送1」、「大苑子愛文翡翠買1送1」、「珍煮丹黑糖珍珠鮮奶買1送1」、「龜記茗品紅烏鮮乳買1送1」、「茶湯會觀音拿鐵買1送1」等。

加碼還有「50嵐」依北中南區分別提供四季春珍波椰、珍珠奶茶、黃金烏龍、燕麥紅茶買1送1優惠，品項依各店提供為主，期間每位新用戶於每家指定活動商家限使用1次優惠，單次最多可享買5送5，數量有限
售完為止。

2.首次下載註冊APP者可享註冊30天內無限次數免運費優惠，訂單須滿最低消費金額。

3.首次下載註冊APP者凡輸入優惠碼「六月三百」，可享消費金額滿 199元現折150元優惠（共2次），限輸入後14日內使用完畢，優惠數量有限、送完為止。提醒部分餐廳及生鮮雜貨商家不適用此優惠。

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美食情報Uber Eats手搖飲麻古茶坊50嵐

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