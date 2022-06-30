組團去日本不能缺「這類」保險　金管會：疫情穩較能評估費率

▲民進黨立委郭國文舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

本土疫情高原期已過，國人期待出國旅遊，但國內保險業者日前全面停售海外突發疾病險。民進黨立委郭國文今（30日）指出，赴日觀光的遊客須具有確診COVID-19給付的醫療險才能入境，政府應積極檢討現行機制；金管會說明，待疫情風險較為穩定後，相信業者也較能洽談國外業者的再保險機制。

郭國文今天上午舉行記者會表示，日前我國保險業者全面停售海外突發疾病險，未來恐怕會影響民眾出國的相關保障，以國人觀光詢問率最高的日本為例，目前以觀光簽證入境日本，除了必須組團之外，日本政府也要求遊客必須具備能夠給付確診COVID-19的醫療險才能入境。

郭國文並指，申請觀光簽證時，並不需要提供保險資料，但入境時海關可能會要求相關證明，這樣的資訊竟無法在外交部或觀光局的網站上看到，僅提供日本政府的相關連結，內容卻沒有中文翻譯，凸顯相關部會尚未做好解封準備。

壽險公會主任莊雅慧表示，若日本僅要求需要能給付確診診療費的保險，那麼目前台灣的健保可針對相關醫療費進行核退，既然目前日本當地保險公司仍推出相關商品，業者也會回去研究一下商品結構跟費率，作為參考。

對此，金管會保險局產險監理組組長陳清源說明，業者全面停售海外突發疾病險，主要擔憂就是各國疫情發展狀況多變，且防疫政策不一，相信隨著國際與國內疫情穩定後，業者較能評估商品費率，也才能與國外洽談再保險事宜。

陳清源解釋，若未來保險業對於各國疫情資訊可以充分掌握，對業者費率釐訂會有所幫助，如果費率也比較清楚，他洽再保公司的部分也比較能夠去談，但如果比較混沌不明的狀況之下，國外再保公司也會比較擔心。