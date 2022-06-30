抖音妹拍「蝦子外星人」　15秒危險燒烤片曝！網怒：支持提告

網搜小組／鄺郁庭報導

「發生危險算誰的？」有網友日前滑抖音的時候，看到有人去吃燒烤，但烤肉的人卻將吃的夾到油煙靜電機的洞口，眼見食物被機器吸進去，還一臉發現新大陸的樣子，讓他不禁怒批「這有什麼好笑的？ 笑山小？」影片一出，底下網友也看呆，「等等整間燒起來」、「傻眼……有夠無腦！」

有網友在抖音上看到一段15秒的燒烤影片後，忍不住截取並轉發到「●【爆廢公社】●」，怒罵「這有什麼好笑的？ 笑山小？」只見畫面中的人正在吃燒烤，但烤肉的人卻故意將蝦頭和肉片夾到油煙靜電機的洞口，任由食物被機器吸進去後，還摀嘴睜眼表現出驚呆的樣子。

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▲拍片妹笑說，被吸進去的是蝦子外星人跟培根牛外星人。（圖／翻攝自●【爆廢公社】●）

看到吃的被吸進油煙靜電機後，一旁的人不僅沒有阻止，也覺得有趣跟著哈哈笑，拍攝影片的人還上旁白，「蝦子外星人跟培根牛外星人哈哈哈！看完認真大笑。」轉發影片的網友就不禁開罵，「肉片、蝦頭卡在靜電機裡面會故障，發生危險算誰的？」

影片讓網友們都看到直搖頭，「這樣很危險，會導致排油管煙燒起來」、「無知當有趣」、「難怪燒肉屋很常火災」、「忽然可以理解為什麼餐廳不願意開很強了」、「以後上燒烤店還要驗智商」、「等等整間燒起來，就是有你們這種人，害死人都不知道」、「都做壞事了，還自己留下證據」、「支持店家提告。」

不過，也有人發現，拍攝者似乎知道起爭議，事後已經刪除影片，也將抖音名字改掉。而實際查找該帳號，確實也沒有看到燒烤影片。