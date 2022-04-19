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大陸 大陸焦點 特派現場

「動態清零」衝擊陸GDP　吳尊友：影響是非動態清零策略的一半

▲上海疫情持續，民眾與志願者艱苦抗疫。（圖／CFP）

▲上海疫情持續，外界對於「動態清零」諸多質疑。（圖／CFP）

記者任以芳／綜合報導

大陸疫情反撲，外界開始質疑聲音，認為「動態清零」、「零感染」不可能實現，甚至嚴重衝擊經濟。 大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友日前微博發文解釋，他指出，有些人一提到動態清零，認為對經濟影響大。實際上，動態清零策略對當地GDP的影響，僅相當於非動態清零策略對經濟影響的一半。

吳尊友首先解釋，「動態清零」由「清零」和「動態」兩個詞組成，「清零」就是從有到無的過程，就是把疫情消滅的過程。但是，這個消滅，僅僅指某地某時刻發生的某一起疫情，並不是指廣義的全國範圍的總疫情。「動態」就是疫情發生與清零是在不斷變化的。動態清零的根本宗旨就是發現一起疫情，撲滅一起疫情，不讓疫情在當地「生根」。

外界置疑「動態清零」會影響經濟？吳尊友指出，如果疫情形勢發展的比較嚴峻，需要採取較大範圍的全員核酸篩查、封控措施等，動態清零策略對經濟發展確實有一定的影響。根據數學模型專家初步分析，動態清零策略對當地GDP的影響，僅相當於非動態清零策略對經濟影響的一半。

▲▼ 上海疫情，吳凡 。（圖／視覺中國）

▲ 吳尊友解釋「零感染」、「封控」的誤解 。（圖／視覺中國）

動態清零最大誤解「零感染」，吳尊友說，動態清零，不等於零感染，是指對於發生的新冠疫情，發現一起、消滅一起，既不讓新冠病毒在疫情所在地流行，也防止病毒從疫區傳播擴散其他區域。

至於「 封控」的爭議？吳尊指出，提到動態清零，外界會想到全城封控。動態清零采取的措施，取決於疫情發現的階段，如果發現的早，只需要隔離治療病人，加上隔離觀察密切接觸者，就能夠實現清零。

他舉例，過去兩年，上海市先後發生12起新冠疫情，每起疫情最多發生病例數都沒有超過25例，就控制住了，實現了清零，根本就沒有采取任何封控措施。只有當疫情發現晚，或者，雖然發現較早但沒能采取果斷措施及時控制住，出現了較多的社區傳播的情況下，才使用封控措施。

吳尊友強調，動態清零全市全員核酸篩查。同樣，只要疫情發現的早，傳播鏈清楚，順著傳播鏈，把密切接觸者發現出來，就沒有必要做全員核酸篩查。反之，疫情發現晚，出現了較多的社區傳播、且傳播鏈不清楚的情況下，才使用全員核酸篩查措施。

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