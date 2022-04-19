大陸3月以來「本土感染近50萬例」　官方認了：動態清零任務艱巨

▲上海疫情持續，民眾與志願者艱苦抗疫。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸各省市近期本土疫情肆虐，國家衛生健康委疾控局副局長吳良有19日下午表示，3月1日到4月18日，31個省、自治區、直轄市和新疆生產建設兵團累計報告本土感染者497214例，波及除西藏自治區以外的所有省份。

4月19日下午，大陸國務院聯防聯控機制召開新聞發布會。吳良有表示，「近一段時間，全國疫情形勢呈現逐漸趨穩態勢，但地區之間交叉輸入影響明顯，各地『動態清零』的任務十分艱巨。」他稱，河北、江蘇、浙江、安徽、廣東、福建、遼寧等省的疫情總體趨於平穩。吉林省吉林市疫情持續好轉，處於下降趨勢。長春市疫情呈現下降的態勢，近日新增感染者均為集中隔離發現，但由於感染基數大，社區風險未完全排除，需持續強化疫情防控措施，鞏固防控成果。上海市近日疫情仍處於高位，社區傳播風險仍然較高，防控形勢依然嚴峻，防控任務仍十分艱鉅緊迫。

國家衛健委新聞發言人米鋒強調，要繼續堅持外防輸入、內防反彈，堅持科學精準、動態清零，不猶豫、不動搖，抓實抓細疫情防控各項舉措，層層壓實責任，推動檢測、轉運、收治各環節緊密銜接，儘早實現社會面清零目標。要切實保障好就醫用藥、食品供應，及時回應和解決群眾迫切需求。

此外，大陸疾控中心流行病學首席專家吳尊友也解釋，動態清零與零感染有著本質的區別。動態清零是指對於發生的新冠疫情，發現一起、消滅一起，既不讓新冠病毒在疫情發生地流行，也防止病毒傳播擴散其他區域。動態清零不追求零感染，但要實現消滅一起疫情，又要求在疫情發生地及時阻斷傳播，沒有新的感染發生。換句話說，不要求全國在某個時刻無新冠感染，但對於每一起發生的疫情，都要求在較短時間內將其控制。

吳尊友稱，在沒有本地的持續傳播新冠疫情、且本地新冠疫情主要來自境外傳入的情況下，動態清零策略是最佳選擇，「湖北保衛戰、武漢保衛戰後，大陸發生的新冠疫情本地傳播，主要都是由境外輸入引起。過去兩年多的防控實際證明，對於輸入性聚集性新冠疫情，我們能夠做到發現一起，消滅一起。『動態清零』就是以最小的社會成本投入，獲得最大的社會效果，符合我國的防控實際，是我國防控策略的最佳選擇。」