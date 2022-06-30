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社會 社會焦點 保障人權

邀女同事吸「笑氣」出人命　闖禍男竟先call友：怎麼辦？

▲▼警方查獲高男載送9支笑氣鋼瓶，依毒管法開罰3萬以上30萬以下罰鍰 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲警方近年多次查獲年輕人買笑氣辦趴狂歡，但笑氣不屬於毒品，無法可辦。（資料照／記者陳以昇翻攝）

記者黃哲民／台北報導

北市1名陳姓男子2019年邀尤姓女同事到家裡吸「笑氣」作樂，不料尤女獨自在臥室施用後嘔吐窒息，在客廳休息的陳男發現時已慢一步，雖送醫急救仍無法挽回尤女性命，陳男坦承提供笑氣，允賠100萬元和尤女父母達成和解，尤女父母願意給陳男緩刑自新機會，台北地院認定陳男已有悔意且應無再犯之虞，依過失致死罪判他10月徒刑、緩刑5年，可上訴。

笑氣學名為「氧化亞氮」或「一氧化二氮」，化學式為N2O，可用於食品工業或半導體工業，用於醫療時是吸入性麻醉氣體，人體吸入笑氣會有麻木感、愉悅感和迷幻感受，類似毒品但沒被列入《毒品危害防制條例》所處罰的毒品，所以常遭濫用，且因效果只有幾分鐘，常會追加使用而不知不覺過量，產生危險。

判決指出，本案發生於2019年1月2日晚間8點多，當時21歲的陳男在髮廊當助理，平常就愛吸笑氣找樂子，當晚他邀交情不錯的同事尤女到家裡同歡，尤女獨自在臥房吸笑氣，陳男在客廳看電視，期間吸完2顆尤女拿給他裝有笑氣的氣球後，呼喊尤女想再拿幾顆笑氣氣球，尤女卻沒回應。

陳男進房查看，赫見尤女坐姿向前俯身，整張臉埋在雙腿間的氣球上一動也不動，已失去意識，陳男第一時間竟沒立刻打119叫救護車，反而打電話問朋友怎麼辦，朋友說快報警，他不肯聽，又聯繫乾媽求助，乾媽趕來一看也傻眼，和陳男七手八腳想把尤女從5樓抬下樓，終因實在沒力氣，還不小心摔到尤女頭部，仍叫救護車將尤女送醫。

不過尤女被送到醫院前就失去呼吸心跳，急救後仍於當晚9點多不治，遺體經解剖發現尤女被嘔吐物卡住喉嚨造成窒息死亡，研判原因是吸入過量笑氣引起咳嗽嘔吐，但笑氣麻痺肌肉，使得尤女無法立刻自行吐出喉間異物，不幸枉送性命。

陳男坦承案發時無限量提供笑氣給尤女施用，知道過量施用笑氣可能會致命，卻沒注意尤女獨自在臥室裡吸食笑氣的狀況。尤女父母不甘痛失愛女，怒告陳男追究，陳男認錯一再尋求和解，尤女父母最後接受陳男分期賠償共100萬元方案，同意給陳男緩刑自新機會。

法官審理認為，陳男找尤女一起吸笑氣，就負有防止尤女發生傷亡意外的「保證人義務」，且他明知過量施用笑氣會有危險，應注意能注意卻仍沒注意防範，應依過失致死罪論處，考量他報警自首、賠償和解，犯後已有悔意，且無前科也應無再犯之虞，判他10月徒刑、緩刑5年，須依約完成賠償，否則可撤銷緩刑，全案還可上訴。

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