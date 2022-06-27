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嗆鄧佳華被反虧別吸毒　謝和弦再犯吸大麻判4月定讞

▲▼ 謝和弦演唱會＋會前聯訪-彩排- 謝和弦 。（圖／記者黃克翔攝）

▲歌手謝和弦被查獲再犯吸食大麻毒品，纏訟2年仍判刑4月定讞。（資料照／記者黃克翔攝）

記者黃哲民／台北報導

歌手「阿扣」謝和弦日前看不慣「FBI帥哥」鄧佳華攪和台灣AV圈的「第一女優內戰」，PO文嗆鄧不要整天靠罵吳夢夢（AV女優）蹭流量，反遭鄧拿他吸食大麻一事揶揄「不要碰毒品」，而謝前年完成勒戒再被查獲呼麻，一審去年依施用第二級毒品罪判他4月徒刑、得易科罰金12萬元，謝上訴求輕判，日前被新北地院駁回，維持一審判決定讞。

現年35歲的謝和弦是流行音樂創作型歌手，2019年他被當時的妻子Keanna舉發涉嫌吸食大麻毒品，謝與Keanna徹底鬧翻、隔空互嗆，並公開與新歡莉婭親暱互動，鬧出更多脫序舉動，還衍生出傷害等訴訟。

至於被Keanna舉發呼麻一事，謝和弦到案都承認，因5年內沒有被查獲吸毒紀錄，謝獲准觀察勒戒，2020年6月完成40天勒戒被評估已無繼續吸毒傾向而釋放，謝當時公開懺悔，宣稱自己「一夜長大」、想當反毒大使，不料3個月後，同年9月21日謝被戶籍地南投警方通知例行尿檢，竟驗出大麻反應。

▲▼鄧佳華。（圖／記者陳雕文攝）

▲號稱「FBI帥哥」的另類網紅鄧佳華。（圖／記者陳雕文攝）

謝和弦到案坦承尿檢前1天，在新北市三重區住家用電子菸施用國外進口的「醫療大麻」，他認為「醫療大麻」不是第二級毒品。檢方偵辦認為謝已有吸大麻被勒戒經驗，明知呼麻在國內仍不合法卻再犯，起訴他涉犯《毒品危害防制條例》吸食第二級毒品罪嫌，法定刑最重可判刑3年。

謝和弦在一審審理時，企圖用診所開立的診斷證明，辯稱本案施用的大麻是治病所用的CBD大麻二酚藥物，但被法官查出這份診斷證明是謝男被查獲再犯行為逾半年後，去年（2021年）4月才就醫取得，診所函覆指出，謝取得這份診斷證明就沒再回診，當時醫師開給謝的藥物是「錠劑」，也就是不可能用電子菸吸食。

一審認定謝和弦狡辯施用醫療大麻，可見戒毒意志薄弱，加上謝是知名藝人、對社會風氣具有相當影響力，卻沒謹言慎行，考量他吸毒自戕身心健康、沒危害他人，去年6月底輕判他4月徒刑、得易科罰金12萬元。

謝和弦上訴求輕判，二審仍由新北院審理，法官指謝男完成觀察勒戒仍再犯本件吸毒行為，一審量刑沒有違誤，日前駁回謝的上訴、維持一審判決定讞。巧的是，謝日前嗆鄧佳華別靠罵AV女優蹭流量，鄧當時留言自稱很專情不花心，也不碰毒品，回敬主張吸食大麻合法化的謝和弦「跟我好好學習」。

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關鍵字：

大麻毒品危害防制條例謝和弦鄧佳華

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