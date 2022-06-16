天母「德東飆車王」害1死2傷　無誠意調解+脫產...被害家屬泣訴

記者黃宥寧／台北報導

還記得嗎？北市士林區3月18日發生一起嚴重車禍，39歲簡姓男子於天母士東路開車狂飆，高速撞擊正在過馬路的2名女高中生、1名婦人，造成1死2傷悲劇。死者家屬近日發文痛斥，經歷2次調解，簡男首次未到場，第2次竟哭窮稱「經濟有困難，沒辦法賠償」，但被害家屬發現他疑似脫產，對於他消極的態度，泣訴「根本二度傷害」。

66歲死者謝姓婦人與女兒住在天母的住處，當天謝姓婦人下午表示要出門做頭髮，但發生事故是在晚上7時許，所以謝婦女兒不排除，母親可能跑去市立大學運動後準備返家，沒想到竟在大街上被簡姓男子高速撞死。

▼「德東飆車王」於士東路狂飆，釀1死2傷悲劇。（資料圖／記者黃彥傑攝）

謝婦的女兒近日發文泣訴：目前經歷了兩次調解，第一次肇事者聲稱”臨時” 身體不適無法前來，連代表律師都未出現，只派了一名什麼都不清楚的律師助理參加。調解員說，「這很少見，怎麼連肇事者這邊的保險公司代表都沒來，非常沒有誠意。」

第二次調解，肇事方一開始便表達希望先就兩名斷腿高中生這邊先行處理賠償，高中生律師希望肇事者能表現誠意，無論保險理賠如何（因為申請單據流程繁瑣），請先行支付兩名高中生各10萬的賠償金額以解燃眉之急。肇事者馬上說他經濟有困難，沒有辦法，而且他已打電話道歉了（僅一次通話），請受害者家屬自己去看他提供給警方的行車畫面。高中生律師生氣說為什麼要我們走在斑馬線上的行人去看監視畫面？我們錯在哪裡？肇事方律師僅建議斷腿高中生儘快整理醫療單據給保險公司。

▼39歲簡姓男子，肇事後遮臉害怕長相被現場人員拍到。（圖／記者黃彥傑攝）





調解員說她看不到肇事者有要努力解決的感覺，問我們是不是不調解了？所以這次也是草草結束。我不太清楚這樣是什麼操作手段，還是單純就像肇事者所說已表歉意，對他來說他能做的就沒了，剩下的是保險公司的責任？高中生媽媽問我為何能親自到場聆聽，她在目睹女兒每次清創、手術的慘狀，心理上已難以承受見到肇事者，我答「歷經母親驟逝、肇事者委任房仲賣房風波⋯等打擊，我和你一樣一想到肇事者就覺得反胃不舒服，但為了最愛的家人，不想留下任何遺憾，請一起堅強下去。」而這樣的心情卻被連續踐踏了兩次。

▼失去摯愛母親的朱小姐受訪時，忍不住悲傷情緒數度哽咽拭淚。（圖／記者黃宥寧翻攝）

朱小姐今（16日）接受媒體採訪表示，母親被送往急診室，主任醫師特別沒下班等她，並向她表示「我是妳，不會原諒他（簡男）這傷口完全是沒有煞車撞出來的」連護士也不敢給朱小姐看傷口，直到整理大體時，她才看見母親被撞到連骨頭都跑出來。

朱小姐受訪數度哽咽，沒有要簡男怎麼樣，只是希望他可以負責，但看起來他完全沒有想補償及面對自己犯下的錯，連斷腿高中生的母親也不敢見到他，就擔心在路上會遇到。

失去生命裡最親摯愛的母親，讓朱小姐難以走出悲傷，朱小姐向《ETtoday東森新媒體》表示，案發後她不敢看新聞報導，怕會記住簡男的長相，甚至看到母親受傷時畫面，她也進一步表示，事發隔天，有熱心人士通知他簡男疑在進行脫產，所幸檢察官也有發現，因此禁止簡男移轉名下財產，而檢察官也有向受害家屬們提醒，在起訴時要聲請假扣押。