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天母「德東飆車王」害1死2傷　無誠意調解+脫產...被害家屬泣訴

記者黃宥寧／台北報導

還記得嗎？北市士林區3月18日發生一起嚴重車禍，39歲簡姓男子於天母士東路開車狂飆，高速撞擊正在過馬路的2名女高中生、1名婦人，造成1死2傷悲劇。死者家屬近日發文痛斥，經歷2次調解，簡男首次未到場，第2次竟哭窮稱「經濟有困難，沒辦法賠償」，但被害家屬發現他疑似脫產，對於他消極的態度，泣訴「根本二度傷害」。

66歲死者謝姓婦人與女兒住在天母的住處，當天謝姓婦人下午表示要出門做頭髮，但發生事故是在晚上7時許，所以謝婦女兒不排除，母親可能跑去市立大學運動後準備返家，沒想到竟在大街上被簡姓男子高速撞死。

▼「德東飆車王」於士東路狂飆，釀1死2傷悲劇。（資料圖／記者黃彥傑攝）

▲▼北市士林區發生一起嚴重車禍，一輛自小客車高速衝撞行人。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

謝婦的女兒近日發文泣訴：目前經歷了兩次調解，第一次肇事者聲稱”臨時” 身體不適無法前來，連代表律師都未出現，只派了一名什麼都不清楚的律師助理參加。調解員說，「這很少見，怎麼連肇事者這邊的保險公司代表都沒來，非常沒有誠意。」

第二次調解，肇事方一開始便表達希望先就兩名斷腿高中生這邊先行處理賠償，高中生律師希望肇事者能表現誠意，無論保險理賠如何（因為申請單據流程繁瑣），請先行支付兩名高中生各10萬的賠償金額以解燃眉之急。肇事者馬上說他經濟有困難，沒有辦法，而且他已打電話道歉了（僅一次通話），請受害者家屬自己去看他提供給警方的行車畫面高中生律師生氣說為什麼要我們走在斑馬線上的行人去看監視畫面？我們錯在哪裡？肇事方律師僅建議斷腿高中生儘快整理醫療單據給保險公司

▼39歲簡姓男子，肇事後遮臉害怕長相被現場人員拍到。（圖／記者黃彥傑攝）

▲▼北市士林區發生一起嚴重車禍，肇事駕駛遮臉。（圖／記者黃彥傑攝）

調解員說她看不到肇事者有要努力解決的感覺，問我們是不是不調解了？所以這次也是草草結束。我不太清楚這樣是什麼操作手段，還是單純就像肇事者所說已表歉意，對他來說他能做的就沒了，剩下的是保險公司的責任？高中生媽媽問我為何能親自到場聆聽，她在目睹女兒每次清創、手術的慘狀，心理上已難以承受見到肇事者，我答「歷經母親驟逝、肇事者委任房仲賣房風波⋯等打擊，我和你一樣一想到肇事者就覺得反胃不舒服，但為了最愛的家人，不想留下任何遺憾，請一起堅強下去。」而這樣的心情卻被連續踐踏了兩次。

▼失去摯愛母親的朱小姐受訪時，忍不住悲傷情緒數度哽咽拭淚。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

朱小姐今（16日）接受媒體採訪表示，母親被送往急診室，主任醫師特別沒下班等她，並向她表示「我是妳，不會原諒他（簡男）這傷口完全是沒有煞車撞出來的」連護士也不敢給朱小姐看傷口，直到整理大體時，她才看見母親被撞到連骨頭都跑出來。

朱小姐受訪數度哽咽，沒有要簡男怎麼樣，只是希望他可以負責，但看起來他完全沒有想補償及面對自己犯下的錯，連斷腿高中生的母親也不敢見到他，就擔心在路上會遇到。

失去生命裡最親摯愛的母親，讓朱小姐難以走出悲傷，朱小姐向《ETtoday東森新媒體》表示，案發後她不敢看新聞報導，怕會記住簡男的長相，甚至看到母親受傷時畫面，她也進一步表示，事發隔天，有熱心人士通知他簡男疑在進行脫產，所幸檢察官也有發現，因此禁止簡男移轉名下財產，而檢察官也有向受害家屬們提醒，在起訴時要聲請假扣押。

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