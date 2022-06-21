快訊／熱褲妹不知悔改酒駕奪命　倒車輾壓企圖落跑...法院裁定羈押

▲淡水熱褲妹3度酒駕，撞死工人，檢方認為有逃亡之虞，向法院聲押獲准。（圖／記者陳以昇攝）

記者黃宥寧／台北報導

新北市淡水區29歲林筱路酒後駕BMW Z4敞篷跑車，高速撞死方姓交管工人，經酒測值高達0.77mg/L，更被查出她從未持有過駕照，此次更是3度酒駕，檢方複訊後依公共危險罪中10年內再犯而致人於死等罪，且有逃亡之虞，向法院聲請羈押，士林地院晚間10時20分開羈押庭審問，裁定羈押。

檢方認林女於2014年間曾有公共危險案件經判決有罪確定，竟不知悔改，於10年內再犯酒後駕車並因而致人於死，涉犯刑法第185條之3第3項、第276條，並有道路交通管理處罰條例第86條第1項無照駕駛因而致人死亡之加重事由，涉犯最輕本刑5年以上之重罪，並有逃亡之可能，有羈押原因及必要，向法院聲請羈押。

士林法院21日深夜開羈押庭審理，認定林女所涉犯為最輕本刑5年以上有期徒刑之重罪，且林2015年間曾有發布通緝的紀錄，考量趨吉避凶是人之本性，加上可預期一旦遭判決有罪，刑度必然非輕，還得面臨民事求償，有事實及相當理由足認林女有逃亡之虞，加上林女自稱可負擔具保金額為新台幣10萬元，與其所面臨的刑責相比，難認是有效羈押替代手段，故認有羈押原因及必要，應予羈押移往看守所。

▼淡水林筱路酒駕撞死交管工人。（圖／翻攝當事人臉書）

21日凌晨2時許，29歲林女開BMW敞篷車載黃姓閨蜜，沿民權路往淡水方向直行，因酒駕無法清楚辨識前方車況，高速撞上指揮交通的54歲方姓工人，當下她驚覺闖禍，甚至企圖逃跑，二度輾過工人全身骨折身軀，一旁工人見狀立刻擁上將她包圍，並用工程車阻擋去路。事後，目擊現場的工人心有餘悸，氣憤痛罵「這種敗類可以死一死」。

喝到斷片的林女，被起底購買的跑車是掛其母名下，也曾經想考駕照，但因罰單太多不想繳，未能進一步考取駕照甚至也被查出有詐欺、毒品前科，改過3次名字，2014年曾有過2次酒駕前科，分別遭判5月徒刑及3月徒刑，但全部都可易科罰金，其3度改名，不排除是為了改運。

林女在警局應訊時，一度向女警表示自己懷孕5周，企圖打悲情牌，但卻無法提出任何證明；據了解，懷孕5月、產後2月不可羈押，林女並不符合具保條件，若她真懷孕，卻罔顧他人、自身及胎兒性命喝到爛醉，選擇酒後無照上路，或許近看守所好好思考及冷靜也好。

失去至親的胞姊在偵查庭外等開庭時，與親友通電話，沒講幾句話就泣不成聲，並向電話那頭泣訴「一整晚都沒睡都在處理...接到電話就說弟弟在現場沒了呼吸心跳」憔悴模樣相當令人心疼。