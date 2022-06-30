上海今起入境檢疫改7+3！微解封恢復堂食　民眾讚排隊等位也幸福

▲上海放寬入境檢疫。（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

上海市衛健委30日通報，無新增本土新冠肺炎確診病例和無症狀感染者。上海30日起大幅放寬現行防疫規定，其中入境檢疫將從原本的14天集中隔離＋7天自主健康管理，調整為「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測」。

上海市政府新聞辦公室微信公眾號《上海發布》29日晚間近9時發布消息稱，根據大陸國務院聯防聯控機制「新型冠狀病毒肺炎防控方案（第九版）」有關要求，6月30日零時起調整重點人群管控措施。

通報顯示，對入境人員，實施7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測。對於入境目的地為長三角的，繼續實施長三角閉環轉運；對密切接觸者，實施「7天集中隔離醫學觀察+3天居家健康監測；對密接的密接，實施7天居家隔離醫學觀察；對7日內有高風險地區旅居史的人員，抵滬後實施7天集中隔離醫學觀察措施；對7日內有中風險地區旅居史的人員，抵滬後實施7天居家醫學觀察措施；對7日內有低風險地區旅居史的人員，抵滬後3天內完成2次核酸檢測，做好健康監測。相關人員應按大陸官方和上海市有關要求開展相應核酸檢測。

此外，上海市文化旅遊局29日宣布，7月1日起，全市博物館和美術館將可對外開放。7月8日起，逐步開放電影院和演出場所。

上海市體育局29日也宣布，7月1日起，上海遊泳、健身等體育運動場所也將所有序開放。凡轄區內無中風險地區且近一週內無社會面疫情的街鎮，可有序開放室內體育場所。

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上海迪士尼樂園今日重開，昨日開始售票，由於預約人數太多，系統一度崩潰。而上海的餐廳昨天也已恢復堂食，部分餐廳預約爆滿，其中不乏人均消費上千的餐廳；有的餐廳大排長龍，有市民稱「排隊等座也是幸福」。