「美奶滋」女老師超正！動感影片曝光　男同學上課超興奮

▲女老師擁「美奶滋」身材超正，男同學好興奮！上英文課「不讓你睡」。（圖／鏡週刊提供，下同）



圖、文／鏡週刊

不少同學都希望遇到正妹老師，現在泰國就有一名英文女老師，讓很多同學羨慕，因為這名女老師不僅身材超棒，上課內容也相當活潑有趣，真的做到「不讓你睡」。

據泰國《Sanook》報導， 這名女老師「英英」（Ing Ing）在一所中學擔任英語老師，但她的教學方式卻受到同學們的愛戴與關注，因為她提倡不死背英語，而是自創帶動唱Rap的方式，和同學們打成一片，並讓同學們在玩樂之中背下英文單字。從英英上傳的影片也可見，她時常在課堂上唱唱跳跳，而她班上還有不少的男同學，都願意跟著老師一起「上上下下」瘋狂演出。

▲▼「英英」擁有好身材。

英英的教學方式與影片，近日也成為當地網友討論的話題，不少網友就直呼：「我好想要這樣的老師。」、「我可以去貴校上英文課嗎？」、「我想當中學生了啦！」、「這樣的英文課，我可以！」不只一般網友喜歡她，就連有不少同樣擔任教職的網友，也向英英請益，英英也大方分享她的Rap歌，讓其他老師爭相效法。

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