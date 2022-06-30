明起自備杯買飲料享優惠　星巴克省10元「小7每月1日減7元」

▲超商「自帶環保杯優惠」提前登場。（圖／7-ELEVEn提供）



生活中心／台北報導

為減少廢棄物產生量，環保署推廣「減少使用一次用飲料杯」及「淨零綠生活綠色消費」新思維，並於日前公告新規定，從明天（7月1日）起，連鎖飲料店、連鎖便利商店、連鎖速食店及連鎖超級市場在消費者自備飲料杯購買飲料時，須提供與未自備飲料杯至少5元的價差。

環保署指出，舊制要求業者提供1至3元的優惠，但效果約6％消費者有自備飲料杯，調查結果顯示，若加碼優惠至5元將提高意願。環保署表示，民眾自備飲料杯，除了享有優惠價格與衛生安全外，還有望合力減少每年5.8億個一次用飲料杯的耗用、約7千公噸垃圾與3.3萬噸約87座大安森林公園能吸收的碳排放等好處。

[廣告]請繼續往下閱讀...

環保署表示，龍頭業者紛紛以提前起跑、加碼優惠的具體行動來積極響應政策，更有業者透露試辦期間消費者自備飲料杯的人數成長了5倍。

《ETtoday新聞雲》整理各家業者最新自備飲料杯優惠：

星巴克：積極響應政策，自備飲料杯可省10元，會持續努力、推動地球永續。

7-ELEVEn：6月15日即提前響應新政策，旗下7千多門市與餐飲集團都開始提供5元起的優惠，每月1日更加碼優惠為7元。

全家便利商店：即起享自備杯省5元的優惠，另7月底前將設置循環杯示範店，有100家門市展開，預計年底前能擴點到全台400家店。

麥當勞：6月1日起就提供自備杯省5元優惠，並與好盒器合作，在台南、台北合作設循環杯自助租還站，推動環保新生活。

肯德基：6月15日實施自備杯省5元優惠。

▲肯德基自備環保杯直接現折5元提前上路。（圖／業者提供）