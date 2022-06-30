1圖看各國電價漲幅　他：台不痛不癢漲一點點！一堆人哇哇叫

記者陳俊宏／綜合報導

經濟部電價費率審議會決定電價平均上漲8.4％，用電大戶上漲15％。對此，律師林智群表示，台灣電價漲幅8.4%，一堆人哇哇叫，他認為這個漲幅還不足以反映成本。而經濟部也製圖指出，能源價格漲，多國電價都調漲。

▼一圖看懂各國電價漲幅。（圖／翻攝經濟部臉書）

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林智群29日在臉書說，「歐美國家電價本來就比我們高很多，最近因為國際能源價格上漲而漲更多，漲幅更大。台灣電價前面已經夠低了，現在還不痛不癢的，漲一點點？該反映成本就反映成本，一直當好人，是沒用的！現在沒一步到位沒關係，以後還是要慢慢調整上去的。」

經濟部27日召開「111年電價費率審議臨時會」，宣布平均電價調幅為8.4%，其中高壓、特高壓的產業用電大戶調漲15%；但考量民生物價穩定性，住宅1000度以下、小商家及低壓用電、高壓以上6類產業及高中以下學校不調整。

經濟部長王美花表示，近期國際能源價格高漲是全球性的問題，原料價格是過往的3、4倍，美、日、英法及歐盟等國家，無論是否使用核能，其電價漲得比台灣更多。

王美花指出，此次電價費率漲幅「不是讓台電不虧，只是反映一部分成本」，讓台電成本合理化，很多企業在全球都有工廠，企業主也很清楚台灣電價是全球數一數二低，如果此次不做調整，台電的財務到年底會有很大危機；而目前穩定供電是最重要的事情，因此審議會拍板用電大戶調漲15%，民生用電及小商家凍漲，為兼顧經濟發展及物價穩定的方案。

經濟部也製圖指出，能源價格漲，多國電價都調漲，包括日本、南非、新加坡、印度、美國加州、德國和澳洲，其中澳洲漲幅最高達98%到189％。

▲▼高溫炎熱的天氣也讓用電量增加。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

