5歲男童撿到保鑣的槍　一槍轟爆下巴「射殺3歲弟弟」！出遊變悲劇

▲ 3歲男童遭哥哥開槍射死，日前舉行葬禮。（圖／翻攝自Twitter）

記者陳宛貞／綜合外電報導

印尼東爪哇省發生一起悲劇，一名5歲男童和家人在保鑣陪同之下外出旅遊，未料他在保鑣暫時離開時取走他的槍，拿在手中把玩，竟開槍擊中僅3歲的弟弟，子彈射中下巴，導致弟弟當場死亡。

綜合《雅加達椰子網》、《鏡報》報導，這對兄弟是受歡迎的伊斯蘭傳教士哈希姆（Arrazy Hasyim）的兒子，在哈希姆一名保鑣陪同之下，和家人到圖班（Tuban ）家庭旅遊。而這名保鑣22日下午在祈禱時突然聽見震耳欲聾的槍響，才發現5歲的哥哥設法拿到他的槍，玩耍時射中3歲弟弟。弟弟下巴中槍，不幸死亡。

印尼槍枝管制嚴格，僅高級官員、執法人員及軍事人員才能合法購買及持有槍枝，因此槍擊死亡事件非常罕見。這名保鑣擔任警察，宣稱去祈禱時將槍藏在一個袋子裡，放置在安全的地方。

圖班警方犯罪調查部門負責人加納納薩（M Ganantha）表示，圖班警方不會繼續進行法律程序，因為這純粹是一場意外，且死者家屬已經表明不會提告。

但該名保鑣恐怕因此面臨內部調查，現已被帶往警方專業暨保安單位（Propam）總部，說明事件經過。國家警察部門的漢德科（Gatot Repili Handko）表示，警方將對涉案人員採取嚴厲行動，現正釐清事發過程，了解男童是如何取得手槍。

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