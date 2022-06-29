藉司法網軍打擊在野黨　蔡育輝、李中岑提告請警局偵辦

▲台南市議員蔡育輝、李中岑在不滿網軍製作梗圖，故意抹黑他們3人，意圖使3人不當選，蔡、李2表示，他們已提出告訴，請市警局積極查辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市議員蔡育輝、蔡淑惠、李中岑在市議會自由發言再度聯手，蔡育輝等人強調一直本著台灣鐵馬精神監督市政，民進黨完全執政後藉司法打壓在野黨，助理費怎會全辦藍不辦綠，民進黨網軍還製作梗圖，故意抹黑他們3人，意圖使3人不當選，蔡、李2表示，他們已提出告訴，請市警局積極查辦。人

蔡育輝現場秀出不起訴和緩起訴書，李中岑則秀出緩起訴書，感謝司法還他們清白，對於網軍意圖使人不當選行為，他們已提出告訴請警察局積極查辦。

蔡育輝指出，民進黨藉司法打擊異黨剷除異己，成了選舉最好的攻擊方式，民意代表的職責，就是強力監督執政黨，揭發弊案，何錯之有，民進黨執政助理費辦藍不辦綠，看看台南地檢署的不處分書和緩起訴處分書，感謝司法還他們清白，他們沒有貪汙沒有侵占助理費，民進黨意圖使他們不當選，手段惡劣，民進黨的立委郭國文都在立法院提案說助理費是歷史共業，蔡育輝和李中岑兩人案子，目前都已經司法還給他們清白，民進黨網軍還故意抹黑，為了捍衛他們清白，他們已提告，對於網軍、假帳號抹黑造假及誹謗不法之徒，違反選罷法104條意圖使人不當選，刑法310條加重誹謗，警察局有沒有辦法將其繩之以法？

黃偉哲市長說，助理費案司法已經對議員不起訴和緩起訴，請民眾要仔細分辨清楚。