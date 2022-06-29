吃一圈驚呆無雷！全場推爆「台北最頂1夜市」：白天攤販也厲害

▲網友盛讚「台北最頂夜市」是這。（圖／翻攝自我是萬華人）

網搜小組／鄺郁庭報導

提到台灣的飲食文化，當然不能忽略夜市，光是台北就超過10多個，只是有些曾夯極一時的地方，卻因種種原因逐漸冷清。就有網友表示，他以為台北的夜市都死光了，最近才發現家裡附近就有超熱鬧的銅板夜市，而且幾乎無雷。貼文一出，全場也推爆「很神奇，裡面吃的沒吃過地雷」，堪稱台北最頂夜市。

「我以為台北的夜市都死光了，原來家裡附近有這麼熱鬧的銅板夜市！」這位網友在「我是萬華人」發文驚呼，「必須說幾乎沒有什麼地雷！連豬血糕都還有30元的價格！OMG」，並貼出多張夜市的照片。只見他說的，原來是位在中正區的「南機場夜市」。

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▲原PO去了南機場夜市後讚不絕口。（圖／翻攝自我是萬華人）

看到照片後，許多人也忍不住點頭大讚，「夫妻飯莊、糖品角屋、臭老闆、炸蛋蔥油餅、吮指王，都是我的愛」、「南機場夜市超棒啊XD，而且老實講是滿乾淨的夜市」、「雞肉飯、水餃、燒餅、臭豆腐、果汁、曉迪、好吃雞排、圓仔湯、生煎包……好吃的東西說都說不完」、「請馬上撤下PO文！讓台北最後一塊淨土不要這麼快淪陷……」

還有網友表示，南機場夜市幾乎無雷，「南機場很神奇，裡面吃的沒吃過地雷」、「之前帶一個住內湖的朋友去吃，我也沒特別推薦什麼，看他想吃啥就吃啥，結果他吃了一圈，大概吃了300-400元（他很瘦但很會吃），然後一陣驚嘆『這夜市都沒有雷欸』」，留言還釣出當地人，「因為這本來就是賣給附近住戶的啊！會雷的，應該都活不下去。」另外，也有人推薦不一定要晚上去，「南機場連白天的攤販都厲害。」