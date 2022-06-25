滷味攤會有！台灣冷門「1食物」　法國妹嚇到生氣：這是狗吃的

▲酷和黑土挑戰台灣冷門食物。（圖／翻攝自YouTube／Ku`s dream酷的夢）

網搜小組／鄺郁庭報導

法國YouTuber「酷」大學時曾在台灣實習，在歷經去韓國當交換學生後，2017年返回台灣定居，經營頻道「酷的夢」，累積127萬人訂閱。日前他上傳影片，和正妹好友「黑土」挑戰台灣冷門食物，其中一樣讓兩人難以置信，驚嚇又火大地直呼，「這個是留給狗吃的！」

酷日前發布影片，「雞冠、豬上顎？！震驚法國人的台灣冷門食物」，表示台灣的東西很好吃，但有些讓他無法理解，尤其是台灣人很愛把各種食物配在一起，像是在蛋糕上放小蕃茄就讓他超驚嚇，還生氣到破音。於是，常常吃「奇怪搭配」的工作人員就準備幾樣冷門美食，讓酷跟黑土挑戰，包括雞冠、豬上顎、肝花（燒肝）、陳皮等等。

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挑戰過程中，當酷看到工作人員端出雞冠時，不禁瞪大雙眼，就算聽到鹹水雞或滷味攤會賣，黑土還是一臉懷疑人生，「為什麼你們覺得有必要去吃這些東西？它（雞冠）在這裡（公雞頭）是放好看的，不是會有人想去吃它的！」還開玩笑直嗆，「這個是留給狗吃的！」

至於嘗試結果，酷覺得豬上顎、肝花、速纖其實都很不錯，綠豆蒜則是好吃但太甜，不太能接受的就是雞冠，另外還有陳皮。最後，酷雖然沒有愛上任何一樣冷門美食，但也站回中立立場，「蠻多食物你第一次吃的時候，可能會覺得不懂，但是越吃越好吃」，並強調他沒有要批評任何台灣的食物，還是會繼續嘗試，「所以大家不要生氣，不要想太多。」