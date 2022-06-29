拜會眾議院「國會台灣連線」共同主席　江啟臣：國會外交正式啟動





▲立院法團拜會聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席迪馬里（Congressman Mario Diaz-Balart）。（圖／江啟臣辦公室提供）

記者羅婉庭／台北報導

立法院國防外交委員會召委江啟臣26日率團出訪美國，訪團今（29）日抵達美國後首次前往國會山莊拜會美國國會議員，首站前往拜訪聯邦眾議院「國會台灣連線」共同主席迪馬里（Congressman Mario Diaz-Balart）。

江啟臣指出，Mario議員曾多次訪台，而距離他1990年首次來台，至今已30年，中間更曾在2009年拜會馬英九總統，是與我國多年友好的國會議員，長期力挺台灣。本屆國會兩院已提出近70項友台議案，內容涵蓋政治、安全、經貿及國際參與等台美關係全方位議題；Mario議員也經常領銜或連署與我相關議案、聯名函、出席我活動並公開挺台，今年3月更與其他3位共同主席領銜並獲200位議員聯名致函商務部長Gina Raimondo 及貿易代表戴琪(Katherine Tai)，支持台灣參與「印太經濟架構」(IPEF)。

江啟臣說，這次拜會除了感謝Mario議員長期相挺，也與Mario議員針對區域情勢、台海安全及現正進行的台美貿易倡議等多項議題交換意見，同時與他約定下次在台灣相見。

江啟臣表示，拜會後繼續轉往美國國會研究處（The Congressional Research Service, CRS）參訪，該研究處被視為美國國會「大腦」，為美國國會提供國家政策及新興議題的研究與分析，類似立法院內所設立的預算中心、法制局等研究單位，藉這次參訪，瞭解其國會研究運作模式，作為未來提高我國立法院研究能量的重要參考，強化立法監督行政的力道。