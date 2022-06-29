2022全台最大台北寵物用品展　限時免費索取200元門票

消費中心／台北報導

2022年全台最大展昭台北寵物用品展將於7/8（五）～7/11（一）在台北南港展覽館1館盛大舉辦，集結1300個攤位、800間寵物知名品牌、250家廠商，共同展出寵物專業設備與生活消費兼具的指標性寵物展。7/7（四）以前，限時免費索取200元門票https://reurl.cc/b2rj8d。

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展昭台北寵物用品展致力於台灣寵物產業的發展，期許在毛孩的食、衣、住、行、育、樂、安養、終老等方面能更加完善齊全，因此近年來特別著重關注寵物長照議題，今年再度與寵樂健康照護體系攜手打造「高齡寵物長照列車」，展出規劃再升級，結合「醫療－中醫師、獸醫師」提供飼主專業諮詢、長照中心的寵物心靈照護、教育課程的毛樂齡講堂等，讓飼主能更加瞭解如何陪伴與照護高齡毛寶貝！歡迎飼主們到現場諮詢https://reurl.cc/g2AyeV

此外，全台唯一最大場寵物展，也是新品首次曝光亮相的場合，像是金鴻醫材科技的全球唯一高精準專利技術黃金電極血糖試片、貪貪生態貓食全台唯一添加機能蠶蛹貓食品牌等都將在展覽曝光，現場也設置愛兔區、愛鼠區、刺蝟區等小動物區，讓小動物飼主盡情遊玩，展期間也將有爬聚、鷹聚等稀少特種的寵物年度聚會，邀請寵物飼主一同共襄盛舉。

更多展覽資訊

展昭台北寵物用品展

時間：7/8（五）～7/11（一）10:00-18:00

地點：台北南港展覽館１館

官網：https://www.chanchao.com.tw/petsshow/taipei/

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