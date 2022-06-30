新書推薦——《法律歸法律？》帶你看懂新聞爭議

▲成立8年的法律白話文運動推出第8本新書《法律歸法律？》，讓你看懂新聞爭議。（圖／法律白話文運動提供）

記者王淑君／綜合報導

把名字改成「鮭魚」可以後悔嗎？製作Deepfake不雅影片，觸犯了哪些罪行？法律連子宮都要管，會不會管太寬？台灣至今竟然還存在著酷刑？這些新聞時事議題存在著哪些爭議？又具有哪些法律知識？以上的問題都可以在《法律歸法律？》一書中找到答案。

《法律歸法律？》是成立8年的法律白話文運動的第8本新書，集結了過去一年多來，法律白話文運動在Instagram上反應熱烈的30篇主題，加以大幅改寫原有的內容，且加深、加廣探討其中的法律概念。

書中內容包含一般生活面向的法律知識、近年發生的各種時事話題，以及長期以來引起廣泛討論的重大議題。這些看似荒誕不經，或者攸關公共利益，抑或有志之士正為更好未來努力的事情，都觸及人們行走江湖時無論遇不遇得到，皆值得深入了解的法律實務與判例。

法律是人類史上最重要的發明，它搭起一座理性的橋梁，用共存與共榮連結立場衝突的人們。但對一般人而言，本該為人民服務的法律，因為內容有如文言文難懂，反而離人民越來越遠。於是，一群致力於散播法治種子的法律人成立的新媒體——法律白話文運動，透過網路與科技，幫一般人敲開進入法律世界的第一扇門。

這本新書正透過其專業視角切入，解析一般人看新聞時搞不清楚、想都沒想過，甚至滿頭問號的法理爭議，將拗口的法條轉譯成淺顯易懂的白話文，讓人看懂新聞爭議，透視人情義理，讓法律不只歸法律！