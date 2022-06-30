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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李永然教高中生學法治　暑期法律生活營７／１網路報名

▲▼永然高中法律生活營。（圖／永然法律基金會提供）

▲已舉辦十幾年的永然高中法律生活營，是師長相當推崇的寒暑假營隊活動。（圖／永然法律基金會提供）

記者王淑君／台北報導

知名律師李永然執業超過四十多年，處理過的法律案件無數，非常了解「法律」對於一個人的重要性。因此，多年來，透過法律演講、撰寫文章，藉以推廣人民的法律常識。他認為，法治教育必須向下紮根，從小就要培養正確的法治觀念，才能「知法守法」、「知法用法」。

為實現這個理想，他於民國100年成立了「財團法人永然法律基金會」，並於每年寒暑假舉辦高中法律生活營，提供對法律有興趣的高中同學們學習法律的機會。十多年來，已有超過一千四百多位學員參與過營隊活動，許多同學也進入了大學法律系、法律研究所就讀，甚至也有不少學員在大學畢業後通過國家考試進入了司法界工作，擔任法官、檢察官及律師等職務。「永然高中法律生活營」多年來培育出許多優秀的法律人才，樹立專業法律營隊的口碑，成為許多同學、家長及老師十分推薦的寒暑假營隊活動之一。

李永然律師表示，「十幾年來，每次在永然法律生活營中，看到這群高中學子們對於學習法律的熱情，都讓人十分感動，很慶幸我有這個能力能為他們付出。此外，有許多同學如今已進入法律界工作，表現十分優異，讓我感到很欣慰。2021年由於新冠疫情影響，高中法律生活營延期了兩次，我們也接到諸多師生、家長深感惋惜的回饋，但為了顧及師生的健康，這是不得已的決定。今年初疫情仍舊嚴重，我們不忍同學再次失望，於是在基金會工作人員的努力下，克服一切障礙，改採「線上營隊」的模式舉行，並擴增學員人數至一百多人一同在線上參與，學生積極學習的態度讓我非常開心。今年暑假疫情稍歇，因此營隊目前以實體活動進行規劃，希望透過近距離的接觸，能讓學員們有更好的法律學習經驗。」

▼李永然律師於每年寒暑假舉辦高中法律生活營，落實國人法治教育。（圖／永然法律基金會提供）

▲▼永然高中法律生活營。（圖／永然法律基金會提供）

寒暑假參加營隊活動已成為高中學子豐富自己多元探索的必經歷程，然而動輒數千元的營隊報名費用，對於許多家庭而言是一筆不小的支出，尤其疫情之下，許多家庭的收入也受到影響，加上萬物齊漲，更增加了大家的經濟壓力，李永然律師特別體恤家長的辛苦，找了許多志同道合的朋友一同出錢出力來舉辦營隊，希望讓所有的同學能在沒有經濟負擔的情況下，開心參與活動。

今年暑假，「永然第25期高中法律生活營」訂於民國111年8月22日至25日在成功高中舉行，網路報名將於7月1日中午12點開放，截至7月8日下午5點為止，歡迎對法律有興趣的高中在校同學踴躍報名參加，一起來了解法律，藉此拓展生活視野、尋找未來人生規劃方向。相關活動訊息可加入永然法律生活營臉書粉絲專頁，或參考永然法律基金會活動網頁

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