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烏國安局抓到了！前蘇聯KGB特工「回傳座標」　助俄軍轟炸釀50死

▲▼ 烏克蘭西部最大軍事訓練機構13日遭俄軍8枚飛彈攻擊。（圖／路透）

▲位於亞沃利夫的這座軍事基地中設有國際維和與安全中心，現已被俄軍轟炸成廢墟。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

烏克蘭安全局28日表示，近日逮捕了一名前蘇聯KGB特工，他曾在3月初將烏克蘭西部利維夫（Lviv）的軍事基地座標回傳給俄方，而俄軍也發射30枚導彈攻擊，最終造成烏克蘭至少50名官兵死亡。

綜合外媒報導，烏克蘭安全局（SBU）與當地檢察官表示，他們近日逮捕了多名俄羅斯間諜，其中一人是前蘇聯情報機構「國家安全委員會」（KGB）的特工。據了解，這名間諜在3月初透過Telegram向俄軍提供位於利維夫小鎮亞沃利夫（Yavoriv）的國際維和與安全中心（IPSC）座標，讓俄軍發動導彈襲擊。

這場襲擊發生在3月13日，當時俄軍向該基地發射30枚導彈，其中8枚擊中目標，造成至少50人死亡、150多人受傷。位於亞沃利夫的這座軍事基地，是過去北約進行演習的場所，其中設有國際維和與安全中心，也是烏克蘭西部最大軍事訓練機構，襲擊發生時還有外國教官在基地內。

另一名在基輔遭拘留的嫌疑人，被抓捕時正在向俄方發送目標遭導彈襲擊後摧毀的照片。SBU表示，「（敵方）間諜是一家工程公司的雇員，他曾向同事表達對侵略者的支持，並否認俄羅斯對襲擊烏克蘭城市犯下戰爭罪。」

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