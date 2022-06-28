　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

國民黨：不接受陸稱台海「內海」　美稱國際水域法律上站不住腳

▲▼ 張五岳（中華港澳之友協會榮譽會長/淡江大學兩岸關係研究中心主任）黃介正/國民黨國際部主任兼駐美代表范世平/台灣師範大學政治學研究所教授吳峻鋕民進黨中國事務部主任廖雨詩/日本戰略研究智庫(JFSS)研究員） 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 國民黨國際部主任黃介正。（資料照／記者任以芳攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對中國大陸國防部長魏鳳和稱台灣海峽為中國「內海」，國民黨國際部主任黃介正今（28）日表示，國民黨絕不接受其「內海」的說法，不過這是法律解釋的問題，如果依照《國際法》、《國際海洋法》，中國的說法並沒有違法，而是其對領海之外延伸的毗鄰區以及經濟海域主張一定的權力。

黃介正說明，至於美國所用「國際水域」名詞，在國際海洋法上完全站不住腳，所謂「國際水域」只是美國海軍航行作業的名詞，依照國際海洋法而言，並沒有法律位階。

黃介正強調，國民黨絕不接受其「內海」的說法，但也認知到，所謂「國際水域」這個名詞，在國際海洋法上有爭議。但要注意的是，美國未來在台灣海峽航行或飛越時，有可能受到中國的強力反擊，國民黨不希望美、中打架時，其流彈波及到台灣。

此外，日前我國石斑魚遭中國片面禁止輸入，黃介正表示，食品安全不應用民族主義與情緒處理，若國內農漁產業者認為國民黨能解決問題，一定責無旁貸，會提供相關協助。

黃指出，國民黨有注意到農漁產品遭中國大陸禁止輸入問題，黨內也有進行討論，要先釐清對岸是否採取突襲方式，還是先前有通知，必須讓科學數據來說話，看到底是誰在騙人，而重點是有問題應該見面談，但民進黨現在見不了，國民黨當然見得了，但這並不是國共哥倆好。

黃介正補充，中國大陸影響到我們的農民，應該要當面講來解決問題，而不是用鍵盤一直罵，甚至不管是非對錯就採取補貼等措施，如果石斑魚有問題，就請中國大陸把證據拿出來，彼此若有錯就要承認，若我方沒錯中國大陸就應該解禁。

黃介正也提到，過去鳳梨遭中國大陸禁止進口不是事發突然，事前對岸有幾次反應介殼蟲問題，中間也有預警，這些都是科學的事情，就讓科學數據說話，而如果去日本賣的鳳梨跟賣到中國的是同一批，檢驗方式也一樣，那就會合理懷疑是蓄意行為。

黃介正說，「食品安全不要用民族主義與情緒處理」，若國內農漁產業者認為國民黨能解決問題，國民黨當然責無旁貸，可協助反映要求，絕對樂意提供協助，但也會擔心跟中國交涉過程中，被民進黨扣帽子，進而導致國民黨吃虧。

 

►小旅行最佳去處！北投大地酒店一泊二食打折了

ET快訊
快訊／南韓前總統李明博「停止服刑」！　釋放3個月
辣網紅兔美「衣櫃成毒窖」驚見古柯鹼！　她下場慘了
蟾蜍雪糕照瘋傳！　網見「整隻封印」嚇暈
悶殺臥床妻！兒淚訴「爸爸不是殺人犯」　判決出爐
爆合照曹佑寧惹毛正宮！　女星認「一直夾在中間」揭真相
快訊／遭周玉蔻爆料選北市！　陳時中突現身親回「這句話」
iPhone螢幕全黑「資料怎麼轉出來？」　內行曝1招有救了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民眾黨誰選新竹市長？　高虹安：不是派系大佬說誰就是誰

「漲電價僅3％住宅用戶受影響」　民進黨：跟馬英九油電雙漲不同

傳2024卸任前潛艦國造無法完工　蔡英文駁：都能照既定期程執行

快訊／Kolas鬆口選花蓮縣長　「若民進黨認為我適合會接受徵召」

北捷票價恐因高電價調漲　朱立倫：全民為錯誤能源政策買單

綠營派誰戰北市最有機會？　他曝一指標：看柯文哲都在罵誰

台開公司股票8月4日終止上市　趙天麟要金管會保障投資人權益

張善政批民進黨能源政策　「電費調漲不會到此為止」

時力黨團肯定民生用電凍漲　工業電價朝合理化方向調整

國民黨：不接受陸稱台海「內海」　但美稱國際水域法律上站不住腳

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

阿緯《營業中》打工又趁機業配ＸＤ　展超強外場能力…鬼鬼：老闆的氣魄

貪吃保母是你！看娃吃特大號米餅　法鬥「硬拔轉身逃」網笑：太壞啦

男友偷看美腿鏡全反射　唬幫買鞋遭天殘腳伺候

凶狠萌貓戴太空帽剪指甲　氣噗噗抗議：快放我下來

屁孩賓士貓！愛上小毛毯溜滑梯　動作超流暢網笑：神喵阿拉丁XD

民眾黨誰選新竹市長？　高虹安：不是派系大佬說誰就是誰

「漲電價僅3％住宅用戶受影響」　民進黨：跟馬英九油電雙漲不同

傳2024卸任前潛艦國造無法完工　蔡英文駁：都能照既定期程執行

快訊／Kolas鬆口選花蓮縣長　「若民進黨認為我適合會接受徵召」

北捷票價恐因高電價調漲　朱立倫：全民為錯誤能源政策買單

綠營派誰戰北市最有機會？　他曝一指標：看柯文哲都在罵誰

台開公司股票8月4日終止上市　趙天麟要金管會保障投資人權益

張善政批民進黨能源政策　「電費調漲不會到此為止」

時力黨團肯定民生用電凍漲　工業電價朝合理化方向調整

國民黨：不接受陸稱台海「內海」　但美稱國際水域法律上站不住腳

悍將新洋投富藍戈亮相　有信心7月初一軍比賽

民眾黨誰選新竹市長？　高虹安：不是派系大佬說誰就是誰

鄉土劇男星愛女離家出走　哭求「紅粉知己」相助

「漲電價僅3％住宅用戶受影響」　民進黨：跟馬英九油電雙漲不同

王以綸被爆假戲真做大2歲女星！　連4天同進出「誤傷歐陽娜娜」

中國強化對台經濟脅迫怎麼辦？　國發會龔明鑫：代價非常大

7家壽險被倒債！　5／27之後就沒收到俄債利息

林氏璧／四劑帝國成形？　有不良反應及已染疫醫護可不打

保持繪畫初心透過直播傳遞正能量　職人繪出不凡的自我體認

深入城市綠洲享受療癒酒香！新北全新「秘境」咖啡廳攻佔IG版面

政治熱門新聞

恩恩爸揭吹哨者簡訊「早知延誤就醫」　衛生局再發5聲明澄清

高嘉瑜曬電費單「睡覺沒開電風扇」　用電度數曝光網驚：有味道

周玉蔻爆「陳時中選台北市長」　民進黨回應了

「陳時中真的會當選台北市長」　他一看民調喊快昏倒

快訊／塵埃落定！她曝陳時中確定代表民進黨參選台北市長

陳時中最新民調還是吊車尾　黃珊珊落後蔣萬安15個百分點

快訊／大勢底定？綠營台東將由劉櫂豪出線　賴坤成嘆真心換絕情

快訊／柯文哲要黃珊珊以無黨籍選台北市長　「何必讓宋楚瑜傷心」

耗盡防疫紅利仍想選北市長　陳時中「華麗轉身」的挑戰

國軍上半年25人晉任中、少將名單一次看　蔡英文親臨訓勉

國父遺像大洞　修復估近百萬

民進黨選對會28日晚間登場　討論雙北、嘉義市、彰化提名

陳時中要選台北市長了？　20年好友揭：他太太點頭

民進黨嘉義市長人選　李俊俋將出戰

更多熱門

相關新聞

朱立倫訪美稱九二沒共識　黃介正：沒各表就沒共識

朱立倫訪美稱九二沒共識　黃介正：沒各表就沒共識

針對國民黨主席朱立倫訪美時稱「九二共識沒共識」是「創造性模糊」，國民黨國際部主任黃介正今（28日）接受廣播專訪時還原現場，他表示，朱立倫當時告訴美方，「中國大陸有一中原則，美國是一中政策，而兩岸之間是一中各表，也有告知沒有各表就沒有九二共識」。

江啟臣訪美首日見僑胞　「他們是中華民國在海外最堅強力量！」

江啟臣訪美首日見僑胞　「他們是中華民國在海外最堅強力量！」

國父遺像大洞　修復估近百萬

國父遺像大洞　修復估近百萬

選到底！鍾東錦競選總部選徐耀昌舊址　「我的思維跟國民黨不一樣」

選到底！鍾東錦競選總部選徐耀昌舊址　「我的思維跟國民黨不一樣」

苗栗縣議長鍾東錦競選總部今動工

苗栗縣議長鍾東錦競選總部今動工

關鍵字：

台灣海峽美中角力國民黨國際海洋法

讀者迴響

熱門新聞

直接開冷氣錯了！上車熱爆「按1鍵」涼更快

爆吃醋被曹佑寧分手「正宮道歉了」

女店員做錯飲料　店長公審「砸杯暖心爸」反遭一星洗版

恩愛到一半地震　男友「拔了就跑」她傻眼

韓國泡麵驗出「致癌物」！1695公斤退運

周杰倫合體大S夫婦！　「聚會陣容超大咖」林俊傑也在

曹佑寧分手6年女友怒了！爆和女星1合照惹火正宮

絕世美尻本尊現身！展露渾圓躺白砂　辣照曝網嗨翻

女歌手嗨脫衣「比基尼解開」險走光！

妻逛街回家已洗好澡　他抓包出軌反被捕

第一眼看到大蒜還是鳥？秒測真實性格

比基尼抬臀騎車照爆紅！本尊現身：我的臀部是墾丁最美風景

短裙妹當街「啪啪男友」13秒超兇畫面曝！本尊揭真相

賣了一切搬來台灣！瑞典人妻：機車超快，好可怕

親姊妹一年內全罹肺癌！醫師揭可能原因

更多

最夯影音

更多
張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福

張娜拉婚禮照絕美！小6歲老公曝光　鄭容和唱祝歌…李相侖喊：要幸福
貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

貓兄弟盯蟲子狂看1小時　弟竟看到睡著...全家笑翻

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

黃子佼曬客廳「藝術品收藏→尿布牆」　女兒超萌孟耿如憂：會被好多男生把

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

妻睡到一半見蟑螂狂尖叫　勇猛老公徒手抓＋丟窗外

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱狗「導師→選手」：當我小狗就好　遭後輩宣戰…撂話「輸了就退休！」

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面