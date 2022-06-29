快訊／指揮中心將宣布重大政策？　陳時中下午回歸主持記者會

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中6/27起不再固定主持記者會，但指揮中心今（29）日上午10時發出採訪通知，原訂由發言人莊人祥主持，但在5分鐘後撤回重發，改由指揮官陳時中親自主持。是否代表指揮中心將宣布重大政策，下午記者會有望說明。

資深媒體人周玉蔻27日在臉書以「最新獨家」表示，衛福部長陳時中要代表民進黨參選台北市長。陳時中昨日雖未出席指揮中心記者會，卻在會後現身疾管署記者室，說明白帶魚與竹莢魚驗出新冠病毒後續查驗結果，另針對被爆料參選台北市長一事做回應，直言「我完全沒跟她談過這些事」，現在就希望把2個角色做好。

指揮中心昨（27）日宣布，未來除非有重大政策，否則指揮官陳時中將不會主持疫情記者會，改由莊人祥、羅一鈞說明疫情。陳時中連續兩天沒有出席疫情記者會，但昨約下午4時突現身疾管署記者室，只為說明日前我國竹莢魚、白帶魚因為在陸被驗出驗出新冠病毒檢驗陽性遭禁止進口的後續作為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

陳時中表示，他自己在解除居家照護回來上班後隨即指示食藥署進行相關檢驗，於6月27日在基隆A公司和宜蘭B公司，總共採8件產品，內外包裝34支塗抹拭子檢體，檢驗新冠病毒核酸結果都是陰性。

包含在宜蘭公司5件不同製造批號竹莢魚共20支塗抹檢體，檢驗與複驗都是陰性；基隆公司則是在冷凍庫隨機採檢3件不同製造檢體，包含冷凍魷魚、花枝排、蝦堡等產品，總計14支塗抹拭子檢驗也都是陰性。

陳時中直言「有些國家在疫情期間作無謂指控，貿易上不當手段，認為極其不當，我們自己也做相關檢驗，證明產品沒有問題」。

雖然我國對於冷凍水產品外包裝檢驗新冠病毒均為陰性，但國台辦今（29）日又公布大陸從2批石斑魚中驗出禁用藥物「結晶紫」，更批民進黨當局監管漏洞百出，下午陳時中也有望對此作出回應。