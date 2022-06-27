「三鐵網美小三」高調曬姦情！嗆正宮滿腦子邪惡　下場出爐

▲囂張小三PO文公開姦情挑釁正宮。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso、Pixabay）

記者黃哲民／台北報導

北市1名葉姓小三去年高調PO文公開與人夫的姦情，挑釁正宮「他（人夫）之後可能會性無能吧！因為我們之前用太多了」，更挖苦正宮「年紀大了性情會搞怪」、「滿腦子邪惡」等語，讓正宮提告索賠。事後葉女自稱遭性侵，因「斯德哥爾摩症候群」而愛上人夫，法官仍判葉女應賠償50萬元，正宮另提告葉女PO文妨害名譽，台北地檢署依加重誹謗罪嫌起訴葉女。



已婚葉女平日教舞蹈為業，又喜愛三鐵運動，從40多歲的人母蛻變成保持魔鬼身材的網紅，常在個人臉書PO美照，累積數千人追蹤，還有媒體報導她熱衷運動的故事。2016年間，葉女到戴姓男子經營的單車門市買車，2人看對眼、勾動天雷地火，2019年起瞞著戴妻暗通款曲。

葉女更在去年（2021年）不顧自己也是人妻人母，主動傳訊息向戴妻攤牌「請姊姊顧好你家的老公，他對我的眷戀一直念念不忘！我們各自都有家庭的，我不想破壞一切！請你約束他，他真的不適合當好老公好爸爸！」等語。



戴男在東窗事發後，向妻子招認與葉女開房10多次，戴妻顧全家庭，請葉女別再來騷擾，葉女不罷休，持續傳訊息向戴妻炫耀自己才是戴男的真愛，「他對我百依百順，寶貝來寶貝去了」、「帶我遊山玩水到處騎車，去泡溫泉，陪我吃早餐中餐，載我上課，等我下課…貼心的不得了」、「他根本對你沒什麼感情，他不愛你，只是因為你是孩子的媽媽」」。



▲正宮顧全家庭不想追究小三，反遭小三公然挑釁嘲諷。（示意圖／pakutaso）

葉女並挑釁戴妻「把他（戴男）的車牽去洗乾淨，車上是我們常在一起的地方，車上充滿了我們倆的味道跟…結合體，很髒…無數次，數不清了…」、「還有提醒妳一點，我跟他的事情，車界跑步界很多人都知道了」、「妳只是讓大家看笑話罷了」、「他（戴男）之後可能會性無能吧！因為我們之前用太多了」等語。



葉女私訊戴妻還不夠，索性在臉書PO文公開與戴男的姦情，嘲笑戴妻是「老女人」等語，戴妻憤而提告索賠精神慰撫100萬元，葉女竟辯稱戴男性侵她又噓寒問暖，使她產生「斯德哥爾摩症候群」而愛上戴男，飽受焦慮、憂鬱之苦，在精神崩潰時私訊與PO文，請戴妻別苛責她，應由戴男負全責。



法官指葉女炫耀與人夫的不正常交往過程，超出一般配偶所能容忍範圍，且無證據顯示葉女遭戴男性侵，葉女跟戴男的親暱對話內容，也完全看不出葉女有「斯德哥爾摩症候群」等壓力創傷症狀，反而是葉女用輕蔑、鄙視言詞譏刺戴妻，使戴妻名譽受貶損，民事一審判葉女應賠50萬元。

戴妻另告葉女在臉書PO文說她「人心險惡」、「牙齒不齊全」、「皮笑肉不笑」、「滿腦子的邪惡敲詐心機城府深」、「年紀大了性情會搞怪」等語，已破壞她的名譽，檢方一度將葉女不起訴，經高檢署發回續查，檢方改依加重誹謗罪嫌起訴葉女。