三重惡火2死1命危！死者最小僅6歲　祖孫三代剩阿嬤獨自悲痛面對

記者黃翊婷／綜合報導

新北市三重區大同南路172巷一棟3樓透天厝今日（29日）凌晨0時許發生火警，消防人員抵達現場時，2樓已被火舌吞噬，現場還傳出爆炸聲響。這場大火造成屋主一家四口2死1傷，只有住在1樓的阿嬤順利逃生，卻得獨自一人面對後續事宜。

▲屋內一家四口，只有阿嬤順利逃生。（圖／記者許凱彰攝，下同）

起火的透天厝裡面住著一家四口，分別為葉姓屋主（阿公）、屋主太太（阿嬤）、女兒、孫子，29日凌晨0時許突然發生火警，火舌不斷從2樓鐵窗竄出，現場甚至還傳出爆炸聲響，阿嬤逃出火場後立刻向鄰居求助，並通知消防隊火場裡還有3人受困。

新北市消防局副局長陳崇岳表示，消防隊0時14分獲報趕抵現場時，由於屋子2樓有大量木製裝潢，當時2樓已陷入全面燃燒，加上起火的位置正好是逃生的位置，受困的3名住戶只好全部往3樓逃難，只有平常住在1樓的阿嬤順利逃生。

▼▲火勢集中在2樓。

陳崇岳指出，經消防隊設置水線搶救，火勢在0時25分獲得控制，0時29分撲滅，入內搜救時，於3樓臥室救出女兒（27歲）及孫子（6歲），接著在後陽台的水塔旁救出阿公（57歲），但3人獲救時已經沒有呼吸心跳，由救護車分別送台北馬偕醫院、三重醫院及台北新光醫院搶救。

獲救3人經檢查確認皆為嗆傷，身上並沒有燒燙傷，阿公及孫子經過急救仍因傷重宣告不治，而女兒經過搶救雖然恢復呼吸心跳，但情況仍不太樂觀。至於起火原因，現場初步調查後發現，火勢都集中在2樓客廳，燃燒面積共15坪，分別為2樓12坪、3樓3坪，詳細的起火原因仍有待火調人員進一步調查釐清。

▼現場一度傳出爆炸聲響。（圖／記者許凱彰攝、記者陳以昇翻攝）