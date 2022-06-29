背影催淚！輪胎行燒成焦土　陳爸重回傷心地...悲看家園夷為平地

記者陳凱力、蔡文淵、蔡怡萍／新竹報導

新竹東大路正義輪胎行的二兒子陳彥翔與父母發生金錢糾紛，竟買汽油返家縱火，造成包含自己3名小孩與妻子在內8名家人罹難的悲劇，輪胎行也被大火燒成焦土、面目全非，經新竹市政府評估鑑定後，與屋主陳爸爸達成共識、同意由市府代為拆除傷心地，昨日（28）怪手到場進行拆除，陳爸爸也回到現場看著家園化為平地。

▲新竹8死輪胎行28日進行拆除作業，屋主陳爸爸回到傷心地看最後一眼。（圖／民眾提供）

正義輪胎行15日一場惡火造成8人喪生，26日上午舉行告別式，許多親友在告別式現場仍忍不住痛哭失聲、場面哀戚，而28日傍晚在市府協助下，派遣怪手到輪胎行遺址進行拆除作業，原本2層樓的鐵皮屋建築已燒成焦黑脆弱、嚴重損毀，除不堪修復、有危險疑慮之外，陳爸爸也不忍再回到傷心地、同意由市府代為全面拆除，昨日進行拆除作業時，陳爸爸也回到曾經的家看最後一眼，全程不發一語。

▲ 新竹8死大火輪胎行昨日已進行拆除。（圖／記者陳凱力攝）



在失火隔天都發處即會同新竹市建築師公會至現場勘查，認定該建築有危險疑慮，屋主陳爸爸也隨即同意委請市府代為拆除。而火災現場一度傳出有都更糾紛，但新竹市府表示，該建築位於私人土地，建物於民國80年之前就存在，但並未申請建築執照也沒有辦理保存登記；此外，這棟建物並未被劃入都更範圍內。

▲新竹8死輪胎行28日進行拆除作業，被大火燒成廢墟的輪胎行已化為平地。（圖／楊清華提供）

▲輪胎行已拆除完畢，原址化為平地 。（圖／新竹市府提供）



▲ 新竹8死大火輪胎行現場有人寫下「一路好走」。（圖／記者陳凱力攝）

