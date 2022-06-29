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北約推重大變革　高度戰備部隊增至逾30萬抗俄

▲▼歐盟旗幟與烏克蘭國旗。（圖／達志影像／美聯社） 

▲歐盟因應烏克蘭戰爭與俄羅斯軍國主義崛起，研擬增派快速反應部隊至30萬人。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社布魯塞爾28日綜合外電報導

北大西洋公約組織（NATO）秘書長史托騰柏格表示，北約本週召開高峰會將就一個世代以來的最重大變革達成協議，就是使30萬部隊進入高度戒備狀態，以應對俄羅斯入侵烏克蘭。

英國「衛報」（The Guardian）報導，史托騰柏格（Jens Stoltenberg）並說，北約駐紮在波羅的海各國以及其他5個第一線國家的軍隊，也將擴充到「旅級」，也就是將兵員增加至原先的2倍或3倍，到3000至5000人之間。

史托騰柏格在北約30國於西班牙馬德里召開峰會前指出，這等於是「冷戰以來，我們集體防衛與嚇阻架構的最大變革」。此次峰會將從今天進行到30日。

北約快速反應部隊（Nato Response Force）目前員額至多4萬名，擬議中的變革是因應俄國走向軍國主義所做的大刀闊斧修正。根據計畫，北約還將把儲存的彈藥和其他補給品進一步東移，而此計畫預定在2023年完成。

北約目前在東歐維持8個戰鬥群，目的是在俄國一旦入侵時擔任初步前線防禦任務。其中4個部署在波羅的海三國和波蘭，在俄國入侵烏克蘭後，又在保加利亞、匈牙利、羅馬尼亞和斯洛伐克4國增設4個戰鬥群輔助。

德國本月表示，將提供一旅部隊防衛立陶宛。目前駐立陶宛的千人戰鬥群即由德國領軍，但德國計畫增派的3500名部隊大多仍將留在本國境內，只是有需要時隨時待命東進。

史托騰柏格表示，他期待其他北約國家也會作類似宣布，以捍衛他們各自負責的國家。增加的部隊來自本國境內預先指派的部隊，他們會定期赴駐防國演習。

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