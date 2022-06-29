全台最狂枕頭「美國NASA」掛保證！實測99％人有感　越睡越健康

【企劃特輯】

21世紀是各種螢幕的時代，不論學業或工作，在手機、電腦的多重攻擊下，我們的肩頸早已未老先衰，根據報導，長期的肩頸痠痛不僅容易使得大腦氣血阻塞、睡眠品質變差，在「頸椎間盤退化」後，嚴重甚至會引起肢體疼痛、無力、感覺異常、行走不穩、大小便功能障礙，在輕微外力下可能發生癱瘓、甚至危及生命；日本更是提出最新研究，發現長期睡眠品質不佳者會導致內分泌失調、免疫力下降、記憶力變差，更有很高的機會罹患憂鬱症、失智等重症。且一天之中，我們大概有1/3的時間在睡眠中度過，這些有可能就是一顆支撐力不足的枕頭惹的禍！

美國太空總署NASA認證 能為解決現代人健康問題

市面上枕頭百百款，同樣訴求解救肩頸的有幾百塊到幾千塊的價差，到底哪一種才真正適合你？臺灣知名廠商「PP波瑟楓妮」一直以來以「為現代人健康問題提出解決方案」為己任，運用獨家石墨烯技術開發各項商品，解決現代人各方面的問題，繼石墨烯塑崩褲、腰夾、鞋墊等熱銷商品後，廠商這次運用太空記憶棉以及石墨烯製造出針對失眠及肩頸痠痛推出醫療級「可調式減壓枕」，一上市就成了許多民眾的解藥，還獲得美國NASA認證，且99%測試者證實可以成功提升睡眠品質！

▲NASA認證「PP石墨烯可調式減壓枕」，一上市即獲得廣大迴響，實際體驗有感者高達99％。【官網優惠組】

預防勝於治療 三大科技集於一顆

究竟這顆枕頭神奇的祕密在哪？就是運用三大科技亮點技術讓你預防勝於治療。

亮點1：「獨家調節幫浦」，整顆枕頭有四大區塊，側睡區、肩頸區、護頸區、頭窩透氣區，能分散頭部壓力更全面，並在側邊設有調節幫浦，可依據不同的頭型、頸長調整高低，讓枕頭能完美貼合使用者的頭肩頸部，也因為能調整高低所以99%的人都適用，讓你想要怎麼睡都可以。

▲獨家調節幫浦，可以調出最適合自己的枕頭。【EHS東森購物特惠組】

亮點2：「NASA認證太空記憶棉」，採用美國太空署NASA認證的太空記憶棉材質，其特色是5秒回彈、不易變型塌陷、能均勻釋壓、吸濕透氣、支撐力充足，讓睡覺時就像無壓狀態，輕鬆舒適。

▲NASA認證太空記憶棉，讓睡覺時刻就像是無壓狀態般輕鬆舒適。

亮點3：「枕頭界的中央空調」，這顆枕頭裡含有70%石墨烯，表布也為石墨烯纖維，這個超導材質，在高溫時散熱、低溫時蓄熱，能維持最佳的睡眠溫度，夏天也不擔心滿頭大汗。另外石墨烯能釋放遠紅外線，穿透皮膚，改善血液循環、減緩肩頸痠痛、調節自律神經、促進新陳代謝，讓你越睡越健康！

▲石墨烯能促進身體微循環，改善血液循環及睡眠品質。

這顆「石墨烯NASA科技可調節式減壓枕」除了在睡眠時使用外，還能用來靠坐臥躺，提供上下肢、腳踝、側身、腰等身體部位更舒適的支撐，對於臥床的病患來說也是一大福音，不僅拿到衛福部的醫療器材許可證，也因為效果優異，被許多醫學專業人士大力推薦。

三大科技「石墨烯NASA科技可調節式減壓枕」哪裡買?

●官網優惠組：https://ppweb.tw/aj7Nr

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