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離島首座美學候船室！澎湖南海候船室改造　「海廢座椅」成亮點

▲▼澎湖南海候船室（改造後）。（圖／台灣設計研究院提供）

▲澎湖南海候船室改造後。（圖／台灣設計研究院提供）

記者林育綾／綜合報導

澎湖第三漁港「澎湖車船處交通船馬公候船室」（澎湖南海候船室）作為離島海運的重要一環，是在地人及旅客來往七美及望安的轉運樞紐，如今在藍色公路的計畫下重新改造，採用減法設計，將外觀顏色則調整為白色系，讓整體空間更明亮溫暖！

交通部航港局與台灣設計研究院合作，在藍色公路的計畫下，承擔起導入美學改造的首發場站，並邀請UPGA瓦建國際設計有限公司、博瀚設計工作室、本質設計顧問有限公司⋯等設計團隊，共同為澎湖南海候船室進行改造。

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▲▼澎湖南海候船室（改造前）。（圖／台灣設計研究院提供）

▲改造前，公佈欄為到處補丁式張貼的資訊。（圖／台灣設計研究院提供）

▲▼澎湖南海候船室（改造後）。（圖／台灣設計研究院提供）

▲改造後的售票處。（圖／台灣設計研究院提供）

澎湖南海候船室自2009年興建完成，完工13年來不曾有太大改變，經過設計團隊針對空間、乘船體驗及購票服務流程調研之後，共梳理出11處服務痛點，其中包含：指標不清楚、購票資訊零散、排隊動線衝突⋯等問題。

團隊透過使用行為分析、梳理分類航班、票務、公告⋯等資訊，採用強化電子顯示器及公佈欄，讓原本到處補丁式張貼的資訊，不再干擾民眾視覺。同時透過地面色塊，作為引導民眾排隊的指引，讓民眾在購票時，可以直覺找到路線，減少來回走動的機會，降低動線衝突。

▲▼澎湖南海候船室（改造後）。（圖／台灣設計研究院提供）

▲改造後有地標引導設計。（圖／台灣設計研究院提供）

建築外觀採用減法設計，將原有的滯水池移除，改造成為休憩平台，同時調整候船室招牌移至明顯位置。而外觀顏色則調整為白色系，用以提升入口明亮性。

▲▼澎湖南海候船室（改造前）。（圖／台灣設計研究院提供）

▲▼建築外觀採用減法設計，將原有的滯水池移除，改造成為休憩平台。上圖為改造前，下圖為改造後。（圖／台灣設計研究院提供）

▲▼澎湖南海候船室（改造後）。（圖／台灣設計研究院提供）

室內空間保留原建築挑高、中軸線聚焦特色，空間同樣以白色系為主，不僅跳脫以往的陰暗色彩，更是讓整體空間感受明亮溫暖。

▲▼澎湖南海候船室（改造後）。（圖／台灣設計研究院提供）

▲▼改造後的候船室大廳。（圖／台灣設計研究院提供）

▲▼澎湖南海候船室（改造後）。（圖／台灣設計研究院提供）

售票服務台則以澎湖玄武岩為發想，採用灰色塗裝，除了凸顯售票處之外，也與純白空間呼應。另調整服務鈴高度、貼附點字標示，以便於無障礙使用者的使用。廁所則增設行李鎖，讓攜帶大件行李旅客方便使用。

▲▼澎湖南海候船室（改造後）。（圖／台灣設計研究院提供）

▲廁所則增設行李鎖，讓攜帶大件行李旅客方便使用。（圖／台灣設計研究院提供）

其中國內家用品牌NakNak 打造出「海廢座椅」，是整體空間最重要亮點之一，椅面建材是從台灣海域蒐集超過7萬個回收寶特瓶(PET)，疊起高度相當於30棟101大樓，接著摻入回收蚵殼粉、保麗龍等材料，再製而成為循環建材。

椅面選用接近淺木色，為空間增添溫度，簡潔俐落的座椅結構，從尺度、弧度、結構設計上均考量人體工學，椅架下方空間能輕易擺放大型行李，不僅美觀也兼具實用，簡約的設計讓海廢座椅更加貼近民眾需求，也兼具國際與在地化特色。

▲▼澎湖南海候船室（改造前）。（圖／台灣設計研究院提供）

▲候船室改造前的座椅。（圖／台灣設計研究院提供）

▲▼澎湖南海候船室（改造後）。（圖／台灣設計研究院提供）

▲不僅美觀也兼具實用，簡約的設計讓「海廢座椅」更加貼近民眾需求。（圖／台灣設計研究院提供）

台灣作為海洋國家，永續的海洋政策正是政府努力的目標之一，因此藍色公路十年整體發展規劃更為重要，設研院提出以「Taiwan Hi」作為藍色公路品牌，並針對全台灣不同等級港口空間進行調查與分析，除了南海候船室之外，未來會將設計延伸應用至船票、航運工具、船舶指標、禮贈品。

在候船室完工後，當地居民也反饋，「買票和窗口動態螢幕資訊顯示，比以前清晰許多，同時排隊路線也較清楚」。透過設計力的改造，不僅扭轉民眾對候船室的傳統印象，更是彰顯設計所帶來的影響力。

▲▼澎湖南海候船室（改造後）。（圖／台灣設計研究院提供）

▲澎湖南海候船室外觀夜景。（圖／台灣設計研究院提供）

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