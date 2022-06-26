當兒面狂刺前妻23刀！狠夫：為何害我變成這樣　輕判2年理由曝

▲新北一高姓男子與前妻同居，因復合問題爭吵，在兒子面前拿刀狂刺前妻23刀。（圖／記者陳以昇攝）

記者郭玗潔／新北報導

新北一高姓男子與前妻因感情問題發生劇烈爭執，高男情緒激動大哭下，又聽到前妻一句「為何要關心安撫你」，失控下竟到廚房拿菜刀狂刺前妻23刀，再持刀自殘，兒子在旁目睹全程，幸虧前妻經送醫急救後無生命危險，此案經新北地院審理，依犯殺人未遂罪，處高男徒刑2年，全案還可上訴。

判決書指出，高男離婚後仍與前妻同居，2人長期因感情復合問題吵不停，今年3月2日上午8時47分許，2人又發生爭執，高男到廚房拿一把30公分的菜刀，用備用鑰匙打開前妻房門，不顧兒子在場，將前妻推倒在地後，拿菜刀猛刺她胸、背部23刀，見前妻痛苦驚喊，高男還怪「為何害我變成這樣」，停手轉身到廚方以西瓜刀、牛排刀、菜刀刺傷自己的手腕及腹部，經前妻不斷哀求送醫，高男才打電話叫救護車，經送醫急救又住院6天，前妻才撿回一命。

全案審理時，高男表示，他當時和前妻發生爭執，情緒激動不斷哭泣，希望前妻能安撫自己的情緒，但前妻卻對他說「為何要關心安撫你」，讓他一時氣憤、情緒失控才動手，並沒有殺人的意思。

不過法官認為，高男連續刺擊前妻要害部位20餘刀，幸好僅造成氣血胸，未直接刺中心臟等器官，但客觀上已足以危及生命，審酌高男犯後坦承犯行，且已與前妻達成和解，依犯殺人未遂罪，處徒刑2年。